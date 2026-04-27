Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Β. Σκ. αποκάλυπτε στη στήλη «Πληροφοριοδότης» το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου να κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών.

Λίγες ώρες μετά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε Πράξη για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, κρίνοντας πως κατά τη διάρκεια της δίκης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία...

Γνωρίζαμε ότι το ρεπορτάζ μας θα επιβεβαιωθεί, αλλά δεν περιμέναμε να γίνει ούτε τόσο εξόφθαλμα ούτε μέσα σε λίγες μόλις ώρες...

Το Dnews έγραφε τα ξημερώματα:

«Κλείστε το θέμα των υποκλοπών μέχρι το φθινόπωρο»! Το μήνυμα μάλιστα –και ο νοών νοείτω– απευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η ηγεσία της κυβέρνησης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάει σε εκλογές με το θέμα ανοιχτό, φοβούμενη προφανώς μήπως «σκάσει» τίποτε στην τελική προεκλογική περίοδο. Και στόχος της είναι φυσικά το θέμα να αρχειοθετηθεί.

Τώρα τι θα καταφέρει θα δούμε...

Ν.Α.