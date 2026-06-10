Με ύψος 177 μέτρα και με έναν πενταώροφο κεραμικό σταυρό στην κορυφή του, ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού είναι ο υψηλότερος από τους 18 που κοσμούν τη Σαγράδα Φαμίλια.

Ο πάπας Λέων παρίσταται στην εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας και πολλών πιστών, όπου θα ευλογήσει το ψηλότερο κωδωνοστάσιο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο.

Η εκδήλωση, το αποκορύφωμα ενός εβδομαδιαίου ταξιδιού στην Ισπανία, έρχεται 144 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της μοναδικής μοντερνιστικής βασιλικής και 100 χρόνια από τον θάνατο του διάσημου αρχιτέκτονά της, Αντόνι Γκαουντί.

Με ύψος 177 μέτρα και με έναν πενταώροφο κεραμικό σταυρό στην κορυφή του, ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού είναι ο υψηλότερος από τους 18 που κοσμούν τη Σαγράδα Φαμίλια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα τιμά την κληρονομιά του Γκαουντί, του οποίου τα ριζοσπαστικά, μοντερνιστικά σχέδια χλευάστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έκτοτε ωστόσο τιμώνται από εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο Γκαουντί ανέλαβε την κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια το 1883, ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση του πρώτου ακρογωνιαίου λίθου κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάπα Λέοντα ΙΓ΄, από τον οποίο ο νυν πάπας έλαβε το όνομά του.

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Ανάμεσα στους χιλιάδες πιστούς στη Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Ο πάπας Λέων άναψε ένα κερί στον τάφο του Γκαουντί στην κρύπτη.

{https://x.com/EWTNews/status/2064779403331305640}

Ο Γκαουντί έχει χαρακτηριστεί ο «αρχιτέκτονας του Θεού». Ο Γκαουντί δεν πρόλαβε να δει το μεγαλούργημά του. Υπέκυψε στα τραύματά του, αφού τον χτύπησε τραμ. Τραγική ειρωνεία επειδή ήταν ντυμένος σχεδόν σαν άστεγος, όταν έγινε το ατύχημα δεν τον αναγνώρισαν, Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε τον Ιούνιο του 1926, σε ηλικία 73 ετών, έχοντας αφιερώσει 43 χρόνια της ζωής του στη βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια. Έναν αιώνα μετά η ανυπέβλητη βασιλική οδεύει επιτέλους προς την ολοκλήρωσή της.

{https://x.com/sagradafamilia/status/2064780964253905036}