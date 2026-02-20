Το υψηλότερο τμήμα της Σαγράδα Φαμίλια έχει πλέον ολοκληρωθεί, 144 χρόνια αφότου ο Αντόνι Γκαουντί τοποθέτησε την πρώτη πέτρα.

Η Σαγράδα Φαμίλια τον περασμένο Οκτώβριο έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο αλλά την Παρασκευή έφτασε στο μέγιστο ύψος της καθώς τοποθετήθηκε ο άνω βραχίονας ενός σταυρού στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, του επιβλητικού κεντρικού τμήματος της εκκλησίας.

Πλέον η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια, στη Βαρκελώνη, έχει ύψος 172,5 μέτρα, αν και το μεγαλοπρεπές έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί απέχει χρόνια ακόμα από την ολοκλήρωσή του.

Πλήθος τουριστών συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την ιστορική στιγμή, την τοποθέτηση του άνω βραχίονα του λευκού σταυρού ύψους 7 μέτρων.

«Σήμερα ήταν μια μέρα που περιμέναμε με ανυπομονησία. Όλα πήγαν καλά, πολύ καλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Τζόρντι Φάουλι. Με την προσθήκη της Παρασκευής, η Σαγράδα Φαμίλια πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της. Το ημιτελές μνημείο έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο τον περασμένο Οκτώβριο όταν τοποθετήθηκε ένα άλλο μέρος του κεντρικού πύργου. Στη βάση του σταυρού που τοποθετήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, τοποθετήθηκε ένα εδάφιο που αναγράφει τη φράση: «Εσύ είσαι ο μόνος Άγιος, εσύ είσαι ο Κύριος, εσύ είσαι ο Ύψιστος».

Η πρώτη πέτρα της Σαγράδα Φαμίλια τοποθετήθηκε το 1882, αλλά ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους 18 πύργους της ολοκληρώθηκε πριν πεθάνει σε ηλικία 73 ετών το 1926, όταν τον χτύπησε τραμ.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί καθώς η εκκλησία έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με τους ανθρώπους να γοητεύονται από τη ριζοσπαστική αισθητική του Γκαουντί που συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις οργανικές μορφές. Το εσωτερικό του Πύργου του Ιησού Χριστού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή. Το εξωτερικό του πλαισιώνεται από γερανούς και σκαλωσιές, χωρίς να χάνει τίποτα ωστόσο από την απαράμιλλη ομορφιά του.

Παρόλα αυτά, η κατασκευή του κεντρικού πύργου, ο οποίος υψώνεται πάνω από το εγκάρσιο κλίτος, αποτελεί προτεραιότητα ενόψει των εορτασμών τον Ιούνιο που θα σηματοδοτήσουν τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.

Οι σκαλωσιές που περιβάλλουν τον κεντρικό πύργο αναμένεται να έχουν αφαιρεθεί μέχρι τότε, εγκαίρως για τα εγκαίνια του Πύργου του Ιησού Χριστού, ανέφερε η εκκλησία. Φήμες λένε ότι θα παραστεί ο πάπας Λέων, αλλά το Βατικανό δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει κάτι.

Όπως είχε σχεδιάσει ο Γκαουντί, ο σταυρός έχει τέσσερις κεραίες, ώστε το σχήμα του να αναγνωρίζεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δήλωσε ο εφημέριος της Σαγράδα Φαμίλια, ο Αιδεσιμότατος Τουρούλ.

Εάν η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης το επιτρέψει, το αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια δέσμη φωτός που λάμπει από κάθε κεραία του σταυρού, συμβολίζοντας τον ρόλο της εκκλησίας ως πνευματικού φάρου.

Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τη Σαγράδα Φαμίλια κάθε χρόνο και τα εισιτήρια εισόδου χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα κατασκευή. Μόνο το 2024 πωλήθηκαν 4,8 εκατομμύρια εισιτήρια.

Φέτος, η Σαγράδα Φαμίλια θα διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις για να γιορτάσει την κληρονομιά του Καταλανού Μοντερνισμού, η οποία περιλαμβάνει άλλα εκπληκτικά κτίρια στη Βαρκελώνη και αλλού στην Ισπανία.

Ο άδικος θάνατος του Γκαουντί

Το πρωινό της 7ης Ιουνίου του 1926, καθώς περπατούσε προς μία κοντινή εκκλησία για να προσευχηθεί, καθώς ήταν βαθιά θρησκευόμενος, ο Γκαουντί χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμ, τραυματίστηκε σοβαρά και έπεσε λιπόθυμος. Τα άσχημα ρούχα που φορούσε και το γεγονός ότι δεν είχε κάποια ταυτότητα πάνω του έκανε τους πάντες να τον θεωρήσουν ζητιάνο. Ένας αστυνομικός τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου έλαβε τη βασική φροντίδα. Την επόμενη μέρα τον αναγνώρισε ένας ιεράς αλλά μέχρι τότε είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Πέθανε τρεις μέρες αργότερα, στις 10 Ιουνίου.

