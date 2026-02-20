Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν την Παρασκευή (20/2) οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η υπόθεση προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών , με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα σε οικία των κατηγορουμένων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα νόμισμα, το οποίο εξετάστηκε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση των ειδικών, πρόκειται για χάλκινο νόμισμα που χρονολογείται στη ρωμαϊκή εποχή και εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το κατασχεθέν αντικείμενο θα παραδοθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.