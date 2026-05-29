Κατά την επιχείρηση στον Ασπρόπυργο αποξηλώθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής άνω των 2.000 μέτρων.

Στη σύλληψη εννέα ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Πέμπτης (28/05) στον Ασπρόπυργο, έπειτα από ειδική επιχείρηση σε οικισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, στέρηση παιδικού καθίσματος, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 7 άδειες κυκλοφορίας και 6 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.