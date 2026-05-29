Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα ορεινά του νομού Ηλείας.

Την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού στο Κατοκάρι Ηλείας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την Δυτική Πελοπόννησο το απόγευμα της Παρασκευής (29/05).

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες στις πηγές του Πηνειού ποταμού στον Ερύμανθο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα.

{https://www.facebook.com/reel/1004522652025714}

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα ορεινά του νομού.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cPcaP2iSrFPxMxCDb3vvymxddyDNNPurnFD4NZ9eqqZE8npqTGgAjKecjMwvXSAdl&id=100008814843425}