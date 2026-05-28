Μια ακόμη κλήρωση του τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 1,1 εκατ. ευρώ, είναι: 4, 11, 18, 33 και 36.
Τζόκερ ο αριθμός: 2
Στη σημερινή κλήρωση ένα τυχερό δελτίο κέρδισε 1,148,489 εκατ. ευρώ, ενώ 3 δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ. Επίσης 7 δελτία κερδίζουν από 2,500 ευρώ.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)