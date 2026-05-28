«Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία» προειδοποίησε ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κ. Τσίπρα δείχνει τη μεταξύ τους συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι΄ αυτό, ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με χυδαίο τρόπο».

Ποιος το λέει; Ο -καθηγητής παρακαλώ και μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια θερμός υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη- βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και στενότατος συνεργάτης του προέδρου του κόμματος Παναγιώτης Δουδωνής (ΕΔΩ).

Προχθές η Χαριλάου Τρικούπη, με μια προβοκάτσια εναντίον του Γιώργου Σιακαντάρη, μας ενημέρωσε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.

Την Τετάρτη ο ...Ηρακλής Πουαρό της Χαριλάου Τρικούπη αποκαλύπτει την ύπαρξη «μυστικής συμφωνίας» Μητσοτάκη και Τσίπρα προκειμένου να μην πάρει το ΠΑΣΟΚ την εξουσία. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιβεβαιώνουν τη «μυστική συμφωνία» η οποία έγινε στο σπίτι της Γλυφάδας παρότι δεν υπήρχαν τα ...ντολμαδάκια της Μαρίκας!

Η συμφωνία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης, προβλέπει ότι τη θέση του πρωθυπουργού στην κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, μεταξύ των οποίων να είναι και επικεφαλής της ...ΕΛΑΣ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κορυφαίο υπουργείο θα αναλάβει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ως αντάλλαγμα του να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές.

Στη «μυστική συμφωνία» Μητσοτάκη-Τσίπρα προβλέπεται επίσης να προταθεί ο Κώστας Καραμανλής για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς για ευρωπαίος Επίτροπος προκειμένου να σταματήσουν να διαφοροποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία και το νυν κυβερνών κόμμα να κατεβεί ενωμένο στις κάλπες. Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» και του Dnews η «μυστική συμφωνία» Μητσοτάκη και Τσίπρα που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Παναγιώτης Δουδωνής έγινε υπό τα βλέμματα των συζύγων τους Μαρέβας Γκραμπόφσκι και Μπέτυς Μπαζιάνα, ενώ σε κάποιο σημείο κλήθηκε να συμμετάσχει και ο γιος του πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προκειμένου να μαθαίνει την τέχνη των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης καθώς ενδέχεται να του χρειαστεί την επόμενη δεκαετία ή εικοσαετία.

Για οποιεσδήποτε νεότερες πληροφορίες φτάσουν στη στήλη για το περιεχόμενο της «μυστικής συμφωνίας Μητσοτάκη-Τσίπρα θα ενημερωθείτε με νεότερα κείμενα της στήλης.