H απαξίωση του πρωθυπουργού στον βασικό αιμοδότη και κύρια δύναμη της Εθνικής Αντίστασης!

Να σχολιάσει το όνομα ΕΛΑΣ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα κλήθηκε ο πρωθυπουργός.

«Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», ήταν η –όλο απαξία και αλαζονεία– απάντησή του.

Να θυμίσουμε απλώς στον πρωθυπουργό ότι ΕΑΜ και ΕΛΑΣ ήταν οι βασικές δυνάμεις που οργάνωσαν την Εθνική Αντίσταση υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ και αποτέλεσαν τον βασικό αιμοδότη της Εθνικής Αντίστασης. Ήταν η κύρια δύναμη που πολέμησε τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Η φράση, ωστόσο, του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πρώτον, ότι το Μαξίμου βρίσκεται πίσω από τη σύνδεση του τίτλου του νέου κόμματος με τον... ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ από τα φιλικά μέσα της κυβέρνησης. Δεύτερον, ότι η προσπάθεια της αναθεώρησης της ιστορίας και η –επικίνδυνη– θεωρία των «δύο άκρων» μόλις ξεκίνησε – ο Άδωνις δεν είναι μόνος του.

Και να σκεφτεί κανείς πως ο πατέρας Μητσοτάκης ήταν εκείνος που στα δύσκολα χρόνια είχε ταχθεί υπέρ της νομιμοποίησης του ΚΚΕ και συγκυβέρνησε με τον –αιμοσταγή– κομμουνιστοσυμμορίτη Χαρίλαο Φλωράκη, αλλά και τον Λεωνίδα Κύρκο.

Ο tempora o mores – ω καιροί ω ήθη, που θα έλεγε ο Κικέρωνας.

ΥΓ: Η χώρα δεν χρειάζεται τοξικότητα και επαναφορά εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Ας το καταλάβουν στο Μαξίμου – άλλωστε δεν έχουν να κερδίσουν ούτε από αυτό!