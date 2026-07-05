Σε πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία εξελίσσεται ο πρωθυπουργός!

Τρία κόμματα απαιτούνται για να σχηματιστεί κυβέρνηση εφόσον το ΠΑΣΟΚ παραμείνει πιστό στην συνεδριακή του απόφαση και δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, όπως καταδεικνύει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Η ΝΔ διαθέτοντας στην εκτίμηση ψήφου 30,4% λαμβάνει (όπως βλέπετε στον πίνακα) 120 βουλευτές, με την αυτοδυναμία να μοιάζει άπιαστο όνειρο. Η δε ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εκλέγει 51 έδρες και αποτελεί (πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση) αξιωματική αντιπολίτευση. Το δε ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη εκλέγει 34 βουλευτές και μόνο με αυτό κατορθώνει η ΝΔ να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας έστω και με ισχνή πλειοψηφία 154 εδρών. Αν όμως το ΠΑΣΟΚ τηρήσει τη συνεδριακή του και δεν συνεργαστεί με τη ΝΔ τότε για το σχηματισμό κυβέρνησης απαιτείται η συνεργασία τριών κομμάτων! Με δεδομένο ότι από το χώρο δεξιά της ΝΔ η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου λαμβάνει 17 έδρες και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου 11 (σύνολο δηλαδή 28 έδρες) και με δεδομένο ότι η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού δεν μπαίνει στη Βουλή, είναι φανερό πως με τα κόμματα δεξιά της ΝΔ, ακόμα και αν το ήθελαν, δεν υπάρχουν οι συσχετισμοί για τη συμπλήρωση 151 εδρών προκειμένου να συγκροτηθεί κυβέρνηση! Η ΝΔ επίσης δεν μπορεί να συνεργαστεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τα όσα έχει πει εναντίον τους εφόσον βέβαια οι δυο κυρίες εκδήλωναν την πρόθεση για κάτι τέτοιο πράγμα όμως που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Ακόμα όμως και αν το ΠΑΣΟΚ αλλάξει θέση υπό τις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει το εκλογικό αποτέλεσμα (με το αιτιολογικό πχ ότι ...«η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη») προφανώς θα θέσει ως όρο την αντικατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την θέση του πρωθυπουργού. Να είναι δηλαδή τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργός, έστω και αν αυτός προέρχεται από τη ΝΔ, εφόσον η ΝΔ φυσικά είναι πρώτο κόμμα).

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Σε κάθε περίπτωση δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετατρέπεται από όπλο σε πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία!