Το δείπνο τριών «γαλάζιων» βουλευτών με τον Αντώνη Σαμαρά- Εντείνονται οι πιέσεις προς Μαξίμου για συμφιλίωση. Ο κίνδυνος της από- ενοχοποιημένης ψήφου εκτός Ν.Δ. - Η εκλογική αγωνία της αυτοδυναμίας.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν είναι χίμαιρα» είπε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας μια γνήσια αγωνία. Διότι γνωρίζει ότι με σίγουρη την πρωτιά της Ν.Δ. ο ίδιος κινδυνεύει να μην είναι πρωθυπουργός. Κι αυτό γιατί όλοι οι πιθανοί σχηματισμοί κυβέρνησης – αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία- περιλαμβάνουν την Ν.Δ. χωρίς τον ίδιο.

Οι εκλογικές αγωνίες του Μαξίμου

Με τον Κ. Μητσοτάκη σκοπίμως να φωτίζει μόνον το ένα ακραίο σενάριο στο οποίο η Ν.Δ. θα μπορούσε να παραμεριστεί. Και να εμφανίζει αυτό το σενάριο ως το μόνο εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα.. Αυτό της κυβέρνησης μειοψηφίας. Προσδίδοντάς του μάλιστα στοιχεία εκδικητικότητας απευθυνόμενος στην κοινή γνώμη.

«Να μας πουν. Πρώτη θα είναι η Ν.Δ. αλλά εμείς θα μαζευτούμε όλοι μαζί, όλοι οι υπόλοιποι, να τους βάλουμε φυλακή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Εκφράζοντας μια δεύτερη αγωνία. Επίσης γνήσια.

Ο κίνδυνος σχηματισμού κυβέρνησης με άλλον πρωθυπουργό

Αλλά αποφεύγοντας να αναφερθεί σε πολλά ενδιάμεσα κυβερνητικά σχήματα που δεν παραπέμπουν κατ΄ ανάγκην ούτε σε ακυβερνησία ούτε σε αστάθεια. Όπως η Ν.Δ να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλον αρχηγό συνεργαζόμενη με κάποιο ή κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Που έχουν απορρίψει κάθετα την συνεργασία μόνο με τον Κ. Μητσοτάκη.

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Και εδώ αρχίζει ο πραγματικός εκλογικός προβληματισμός στο Μαξίμου.

Νο 1 εχθρός της αυτοδυναμίας ο Αντώνης Σαμαράς

Με τον πραγματικό αντίπαλο του Κ. Μητσοτάκη να ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς.

Διότι τα ποσοστά- μικρά ή μεγάλα- που θα αφαιρέσει από τη Ν.Δ. το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα είναι ικανά να του στερήσουν την αυτοδυναμία.

Είναι ενδεικτικό ότι στην κυβέρνηση αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο παράγοντας Σαμαράς θα βρίσκεται διαρκώς μπροστά τους. Και θα τους πιέζει. Καθώς βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ. προβλέπουν εκλογική ζημιά της Ν.Δ. αν δεν επουλωθεί το εσωκομματικό τραύμα.

Με τον εμφύλιο να διευρύνεται με διάφορους τρόπους.

Το ..γαϊτανάκι των πιέσεων στο Μαξίμου για συμφιλίωση

Το τελευταίο trend που έχουν βρει οι Νεοδημοκράτες για να πιέζουν την κυβέρνηση είναι η ανάγκη να τα βρουν Μητσοτάκης- Σαμαράς. Διότι αλλιώς γνωρίζουν ότι το «μπαλάκι» του να διαλέξουν στρατόπεδο θα πέσει στο κεφάλι τους. Και μάλιστα χωρίς να φταίνε.

Με τις πιθανότητες να διαλέξουν το ένα ή το άλλο στρατόπεδο να μοιράζονται. Αφού πρόκειται για δύο κόμματα που υπηρετούν την ίδια παράταξη.

Το δείπνο των τριών «γαλάζιων» βουλευτών με τον Σαμαρά

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το δείπνο των τριών κυβερνητικών βουλευτών με τον Αντώνη Σαμαρά πριν από δύο ημέρες στον «Μαύρο Γάτο» στο Παγκράτι. Πρόκειται για τους Χ. Αθανασίου, Θ. Λεονταρίδη και Γ. Καρασμάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές ανέλαβαν πρωτοβουλία να καλέσουν τον Αντώνη Σαμαρά προκειμένου – όπως λένε- να διερευνήσουν την πιθανότητα επιστροφής του στη Ν.Δ. Και έτσι να μην κάνει νέο κόμμα. Χωρίς να πάρουν την άδεια από το Μαξίμου. Αλλά φέροντας σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό.

Διότι η όποια πρωτοβουλία συμφιλίωσης προϋποθέτει υπαναχώρηση εκ μέρους του Κ. Μητσοτάκη. Γι΄ αυτό και στην κυβέρνηση είδαν ευθύς εξ αρχής με στραβό μάτι την πρωτοβουλία.

Διότι εάν το εγχείρημα δεν πετύχει – που δεν θα πετύχει- οι εν λόγω βουλευτές αλλά και άλλοι που βάζουν θέμα επιστροφής Σαμαρά θα είναι ελεύθεροι να κινηθούν όπως θέλουν. Αφού εκτεθειμένη θα βγει η κυβέρνηση που θα φαίνεται αδιάλλακτη.

«Πρωτοβουλία με στόχο την ενότητα» λένε οι τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές

Σύμφωνα με τους τρεις βουλευτές η πρόθεση τους ήταν κρυστάλλινη. Εξού και αποφάσισαν να οργανώσουν το δείπνο σε ανοιχτό και δημόσιο χώρο και όχι σε κάποιο σπίτι πίσω από κλειστές πόρτες. Έκαναν μάλιστα και μία σχετική λιτή ανάρτηση στο fb την επομένη ημέρα του δείπνου.

«Στην χθεσινοβραδινή συνάντησή μας με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά , τον οποίο τιμάμε για την μεγάλη προσφορά του στην Πατρίδα μας και τη Νέα Δημοκρατία αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξης μας. ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας» .

Και όποιος κατάλαβε -κατάλαβε...

Ο κίνδυνος της απο-ενοχοποίησης του κόμματος Σαμαρά

Το Μαξίμου κράτησε χαμηλά το θέμα αλλά είδε τον κίνδυνο. Να κορυφωθούν οι πιέσεις προς την κυβέρνηση δημιουργώντας στο εκλογικό σώμα την βεβαιότητα ότι αν η Ν.Δ. χάσει την αυτοδυναμία θα ευθύνεται το Μαξίμου. Που στήλωσε τα πόδια. Και όχι ο Αντώνης Σαμαράς που θα κάνει νέο κόμμα.

Πολλώ δε μάλλον που είχε προηγηθεί η κορυφαία επιστολή Φεύγα στον πρωθυπουργό με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Με το συγκεκριμένο στέλεχος να είναι στο πλάι του Κ. Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα που μπήκε στην πολιτική.

Και με το ενδεχόμενο να αποενοχοποιηθεί το κόμμα Σαμαρά στα μάτια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. να είναι ορατό.

Τα βήματα της συμφιλίωσης

Σύμφωνα με τους τρεις βουλευτές – αλλά και άλλα στελέχη της Ν.Δ. - υπάρχουν βήματα που μπορεί να γίνουν. Ανάμεσα σε αυτά να εξαλείψει το Μαξίμου ότι συνιστά «κόκκινο πανί» για τον Αντώνη Σαμαρά ώστε να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής του. Με κάποιους να προτείνουν σε ρόλο Ιφιγένειας τον Γ. Γεραπετρίτη ως εμπνευστή της πολιτικής των ήρεμων νερών!

Η στάση Μαξίμου και η στάση Σαμαρά

Το Μαξίμου σύμφωνα με πληροφορίες δεν εμφανίζεται πρόθυμο να μπει σε μία τέτοια συζήτηση. Στη λογική ότι η παράταξη προχωράει μπροστά και αφήνει πίσω της ότι δεν μπορεί να μετεξελιχθεί. Πιστεύουν δε ότι το κόμμα Σαμαρά δεν θα επηρεάσει πολύ τη Ν.Δ. αλλά όλα τα περιφερειακά δεξιά κόμματα. Και στο τέλος της ημέρας ποντάρουν ότι στη β΄ Κυριακή που θα παίζεται η τύχη της χώρας όσοι ψήφισαν Σαμαρά θα αναγκαστούν να ψηφίσουν Ν.Δ.

Σύμφωνα με πληροφορίες , όμως, ούτε η πλευρά Σαμαρά -πλέον -ποντάρει σε μια συμφιλίωση. Και είναι γεγονός ότι τέτοιες προσπάθειες θα είχαν αξία αν είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Προτού ειπωθούν βαριές κουβέντες.. Τώρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι αργά για ..δάκρια.

Φρένο στις πρωτοβουλίες συμφιλίωσης από τον πρωθυπουργό

Προκειμένου , όμως, το Μαξίμου να βάλει οριστικό φρένο στα σενάρια συμφιλίωσης ο πρωθυπουργός φρόντισε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο liberal να κόψει κάθε συζήτηση.

«Θεωρώ ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει. Και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα» είπε στέλνοντας σαφές μήνυμα στους βουλευτές και τα στελέχη της Ν.Δ. που έχουν σκοπό να κάνουν προεκλογική καριέρα πατώντας σε δύο παραταξιακές βάρκες..