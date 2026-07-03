Στην Αττική, θα φθάσει αύριο η αστάθεια, με τις μπόρες και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται μεσημεριανές - απογευματινές ώρες.

Μπόρες, ακόμη και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν το Σάββατο σε αρκετά τμήματα της Αττικής, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια φαίνεται οτι θα φέρει φαινόμενα από νωρίς κιόλας το απόγευμα στον νομό.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό το Σάββατο στην Αττική

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, η αυριανή ημέρα θα είναι εκείνη όπου η αστάθεια θα «χτυπήσει την πόρτα» και του νομού Αττικής, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής, νότιας και ανατολικής χώρας.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη και στη συνέχεια θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση, πριν η αστάθεια μετατοπιστεί νοτιότερα, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την Πελοπόννησο, αλλά και ορεινές περιοχές της Κρήτης. Προς το απόγευμα, η δραστηριότητα των φαινομένων αναμένεται να περιοριστεί κυρίως προς την Πελοπόννησο και τα βουνά της Κρήτης.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, αυτοί θα ενισχυθούν και θα επικρατήσουν κυρίως στο Αιγαίο από το ύψος της Λήμνου και νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Πελοπόννησος και η νότια Κρήτη. Η ένταση των ανέμων ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 8 μποφόρ.

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Πέφτει η θερμοκρασία - Θα δροσίσει τις επόμενες ημέρες

Η μεταβολή αυτή του καιρού θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν σημαντικά. Ενώ σήμερα στο εσωτερικό της Αττικής η θερμοκρασία προσεγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου, από το Σάββατο έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν αναμένεται να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς, προσφέροντας πιο δροσερές συνθήκες.