Το να υψώνει κάποιος τη φωνή του δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αυτοπεποίθησης ή προσπάθεια επιβολής...

Η συνεχής ανύψωση της φωνής δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αυτοπεποίθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αντανακλά την έντονη ανάγκη κάποιου να εισακουστεί.

Η ψυχολογία έχει εξετάσει το υπόβαθρο αυτής της συμπεριφοράς, που συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη δυναμισμού και προσπάθεια επιβολής. Ωστόσο, μπορεί απλά να συνδέεται με την ανάγκη για προσοχή και επιβεβαίωση από το περιβάλλον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η ανάγκη μπορεί να συνδέεται με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε κάποιος, όπως ένα δυσλειτουργικό ή ιδιαίτερα θορυβώδες σπίτι.

Τι αποκαλύπτει ο τόνος της φωνής

Στην καθημερινότητα μπορεί να χρειαστεί να συνυπάρξει κανείς με ανθρώπους που εκνευρίζονται εύκολα και υψώνουν τη φωνή τους με την παραμικρή αφορμή. Η συμπεριφορά αυτή συχνά εκλαμβάνεται ως ένδειξη αυτοπεποίθησης και βεβαιότητας. Ωστόσο, τα ευρήματα σχετικών ερευνών δείχνουν ότι η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.

Το Εργαστήριο Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης έχει μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο ο τόνος και τα χαρακτηριστικά της φωνής επηρεάζουν την εντύπωση που σχηματίζεται για ένα άτομο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια βαθιά φωνή μπορεί να αποπνέει αυστηρότητα, ενώ ένας σταθερός και σίγουρος τόνος μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση κύρους και επιβολής.

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Η ένταση, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη αυτοπεποίθησης.

Ένας πιο δυνατός τόνος φωνής μπορεί να συνδέεται με έντονη συναισθηματική φόρτιση, άγχος ή νευρικότητα σε κοινωνικές καταστάσεις, αλλά και με την ανάγκη για προσοχή ή την προσπάθεια να ξεπεραστεί η αμηχανία. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αντανακλά δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται αντιληπτό ότι η ένταση της φωνής έχει αυξηθεί.

Φωνή και στρες

Μελέτες στον τομέα της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας της συμπεριφοράς δείχνουν ότι οι φωνές κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης δεν είναι απλώς έκφραση θυμού. Μπορεί να αποτελούν αντίδραση του νευρικού συστήματος σε μια κατάσταση που εκλαμβάνεται ως απειλητική.

Σε τέτοιες συνθήκες, η λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος συνδέεται με τη λογική σκέψη και τον έλεγχο της συμπεριφοράς, μπορεί να περιορίζεται, ενώ ενεργοποιούνται εντονότερα περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα και την αντίδραση σε απειλές.

Ως αποτέλεσμα, η φωνή μπορεί να υψωθεί ασυνείδητα ως άμεση αντίδραση στην ένταση, το στρες ή τη συναισθηματική φόρτιση.

Επομένως, η συστηματική ανύψωση της φωνής δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη δύναμης ή επιβολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αντανακλά δυσκολία στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων ή την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε όσα λέγονται, ώστε να υπάρξει η αίσθηση ότι ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη.

Με πληροφορίες από elconfidencial.com