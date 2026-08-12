Γιατί κάποιοι άνθρωποι κρατούν παλιές αποδείξεις, αντικείμενα και μικροπράγματα που μοιάζουν άχρηστα; Η ψυχολογία δίνει μια διαφορετική εξήγηση, συνδέοντάς τα με αναμνήσεις, συναισθήματα και σημαντικές στιγμές της ζωής.

Όταν η γιαγιά μου έγινε 74 ετών, άρχισε να χαρίζει πράγματα. Έδωσε στον αδελφό μου τη συλλογή με τους δίσκους της, εκείνη που είχε αρχίσει να συγκεντρώνει από τα είκοσί της.

Έδωσε στην αδελφή μου το πορσελάνινο σερβίτσιο τσαγιού που έβγαινε από το ντουλάπι κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή, όσο θυμόμασταν όλοι τον εαυτό μας.

Στη μητέρα μου έδωσε τον πίνακα που κρεμόταν για χρόνια στον διάδρομό της, εκείνον μπροστά στον οποίο η μαμά μου σταματούσε πάντα όταν την επισκεπτόταν.

Και σε μένα έδωσε τη χρυσή αλυσίδα με το μενταγιόν. Το μεγάλο μενταγιόν. Εκείνο χωρίς το οποίο δεν θυμάμαι σχεδόν ποτέ να την έχω δει.

Μου είπε ότι έκανε ξεκαθάρισμα και τότε δεν το αμφισβήτησα. Ήταν 74 ετών, είχε πολλά πράγματα, οπότε μου φάνηκε λογικό.

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Όμως το μενταγιόν έμεινε μαζί μου. Όχι μόνο κυριολεκτικά. Έμεινε και το ερώτημα.

Γιατί να χαρίσει κάτι τόσο προσωπικό ενώ ήταν ακόμη εδώ και το φορούσε κάθε μέρα; Ήθελε απλώς να αδειάσει χώρο στη ντουλάπα ή αποφάσιζε πού θα πήγαιναν τα κομμάτια της ζωής της;

Η ψυχολογία δείχνει ότι ίσως επρόκειτο για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ξεκαθάρισμα.

Τα αντικείμενα δεν είναι απλώς πράγματα, είναι αναμνήσεις

Ένας κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας έχει περάσει χρόνια μελετώντας τι συμβαίνει όταν οι ηλικιωμένοι έρχονται αντιμέτωποι με τα αντικείμενα που έχουν συγκεντρώσει στη διάρκεια της ζωής τους.

Εφηύρε έναν όρο για αυτή τη συσσώρευση: «υλική συνοδεία» (material convoy), δηλαδή το σύνολο των αντικειμένων που ακολουθούν έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή, μεγαλώνοντας καθώς αποκτά νέους ρόλους και ταυτότητες και μειώνονται μόνο όταν αυτοί οι ρόλοι αλλάζουν.

Η «υλική συνοδεία» δεν είναι απλώς πράγματα. Είναι ένα αρχείο. Κάθε αντικείμενο συνδέεται με μια περίοδο, μια σχέση, μια διαφορετική εκδοχή του ανθρώπου που το απέκτησε.

Οι δίσκοι που συνέλεγε η γιαγιά μου στα είκοσι και τα τριάντα της δεν ήταν απλώς βινύλια. Ήταν τα πρωινά του Σαββάτου, το ραδιόφωνο στην κουζίνα, τα χρόνια πριν αποκτήσει παιδιά, όταν το διαμέρισμα ήταν δικό της και η μουσική έπαιζε δυνατά.

Το σερβίτσιο δεν ήταν απλώς ένα σετ τσαγιού. Ήταν τριάντα χρόνια από κυριακάτικα τραπέζια, γιορτές όπου όλη η οικογένεια χωρούσε γύρω από ένα τραπέζι, το τελετουργικό του να το στρώνει και να το μαζεύει και να ξέρει ότι η περίσταση ήταν ξεχωριστή επειδή έβγαινε το καλό σερβίτσιο.

Το μενταγιόν δεν ήταν απλώς ένα κόσμημα. Ήταν δεκαετίες κατά τις οποίες το φορούσε κάθε πρωί, το άγγιζε μηχανικά, το είχε πάνω της τόσο καιρό ώστε είχε γίνει μέρος της εικόνας που είχαν οι άλλοι για το πρόσωπό της.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάνσας διαπίστωσε ότι μέχρι την ηλικία των 60 ετών οι άνθρωποι γνωρίζουν πως τα περισσότερα από όσα έχουν στην κατοχή τους δεν είναι πράγματα που πραγματικά χρειάζονται.

Το να το γνωρίζεις, όμως, και το να κάνεις κάτι γι' αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο λόγος είναι η έντονη συναισθηματική σύνδεση που αποκτούμε με τα αντικείμενα που συγκεντρώνουμε. Νιώθουμε ότι συνδέονται με κεφάλαια της ζωής μας.

Η ερώτηση αλλάζει από «το χρειάζομαι;» σε «ποιος πρέπει να το έχει;»

Κάποια στιγμή ο τρόπος με τον οποίο η γιαγιά μου έβλεπε αυτά τα αντικείμενα άλλαξε. Σταμάτησε να σκέφτεται τι σήμαιναν για την ίδια και άρχισε να σκέφτεται πού έπρεπε να πάνε στη συνέχεια.

Οι δίσκοι, το σερβίτσιο, ο πίνακας, το μενταγιόν δεν ήταν πράγματα από τα οποία απαλλασσόταν. Ήταν πράγματα που τοποθετούσε σε συγκεκριμένα χέρια.

Αυτή η αλλαγή έχει όνομα στην ψυχολογία. Ερευνητές στο Stanford μελετούν εδώ και δεκαετίες τι συμβαίνει στις προτεραιότητες των ανθρώπων όταν συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος.

Η θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής επιλεκτικότητας (socioemotional selectivity) περιγράφει μια σταδιακή αλλαγή: όταν το μέλλον μοιάζει μεγάλο, οι άνθρωποι επενδύουν στην εξερεύνηση, στις νέες σχέσεις και σε στόχους που μπορεί να αποδώσουν αργότερα. Όταν το μέλλον μοιάζει μικρότερο, οι στόχοι που έχουν συναισθηματική σημασία έρχονται στο προσκήνιο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι άνω των 70 σκέφτονται τον θάνατο. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που υποθέτουν οι νεότεροι.

Όμως ένας μικρότερος χρονικός ορίζοντας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος βλέπει τα πράγματα που έχει στην κατοχή του. Η ερώτηση παύει να είναι «το χρησιμοποιώ ακόμη;» και γίνεται «ποιος πρέπει να το έχει;».

Το ξεκαθάρισμα αφορά τη μείωση των πραγμάτων. Αυτό που έκανε η γιαγιά μου αφορούσε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήθελε η ίδια να αποφασίσει πού θα κατέληγε κάθε κομμάτι. Ήθελε να το δει να συμβαίνει.

Για όσους το κάνουν αυτό, η διαδικασία δεν είναι ανώδυνη. Πρόκειται για αντικείμενα που έπιαναν καθημερινά, πολλές φορές για δεκαετίες. Οι έρευνες σχετικά με τη μείωση των αντικειμένων δείχνουν ότι οι άνθρωποι την περιγράφουν ως ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που έχουν κάνει ποτέ.

Το πρωί μετά την παράδοση ενός αντικειμένου, η απουσία του είναι αισθητή. Παρ' όλα αυτά, το κάνουν, επειδή το να δουν το αντικείμενο να βρίσκεται στα σωστά χέρια έχει μεγαλύτερη σημασία από το να το κρατήσουν κοντά τους.

«Ποιος θα το αγαπήσει όπως το αγάπησα εγώ;»

Η απόφαση για το σε ποιον θα χαρίσουν κάτι συχνά καταλήγει σε μια απλή ερώτηση: «Ποιος θα το αγαπήσει όπως το αγάπησα εγώ;»

Η γιαγιά μου ήξερε ποιος αγαπούσε τον πίνακα. Ήξερε ότι η μητέρα μου στεκόταν μπροστά του σε κάθε επίσκεψη, ότι είχε σχολιάσει τα χρώματα, την κορνίζα και τον τρόπο με τον οποίο έπεφτε πάνω του το απογευματινό φως.

Ήξερε ότι η αδελφή μου αγαπούσε να στρώνει το τραπέζι για το τσάι όταν την επισκεπτόταν, ότι αντιμετώπιζε το σερβίτσιο σαν κάτι ξεχωριστό, επειδή έτσι το αντιμετώπιζε και η γιαγιά.

Ήξερε ότι ο αδελφός μου καθόταν μαζί της τα πρωινά του Σαββάτου και άκουγε εκείνους τους δίσκους από τότε που ήταν τόσο μικρός ώστε χωρούσε στην αγκαλιά της.

Και ήξερε ότι όταν ήμουν παιδί έπαιζα με το μενταγιόν, το άνοιγα και το έκλεινα, τη ρωτούσα ποιοι ήταν στις μικρές φωτογραφίες μέσα σε αυτό, το φορούσα και ένιωθα ότι φορούσα κάτι σημαντικό, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί.

Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν τυχαίο. Δεν μοίραζε απλώς τα πράγματά της. Ταίριαζε τα αντικείμενα με τους ανθρώπους που θα καταλάβαιναν τι σήμαιναν.

Ο Erik Erikson, ο ψυχολόγος που χαρτογράφησε την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αποκάλεσε αυτή την παρόρμηση «γενεσιουργία» (generativity): «την επιθυμία να προσφέρεις κάτι που θα σε ξεπεράσει».

Για κάποιους ανθρώπους αυτό εκφράζεται μέσα από την καθοδήγηση άλλων ή τον εθελοντισμό. Για τη γιαγιά μου, εκφράστηκε μέσα από το ποιος πήρε τον πίνακα.

Και η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που εκείνη φαινόταν να γνωρίζει ενστικτωδώς. Μια μελέτη του 2023 στο περιοδικό The Gerontologist πήρε συνεντεύξεις από ηλικιωμένους που είχαν γράψει αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «κληρονομιά αξιών»: μια επιστολή ή ένα έγγραφο που μεταφέρει μαθήματα ζωής και πεποιθήσεις, αντί για περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό που επαναλαμβανόταν ήταν ότι το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ η περιουσία. Ήταν να τους θυμούνται και να τους γνωρίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αγαπούσαν.

Ένας συμμετέχων το περιέγραψε ως μια ευκαιρία να πει κάτι πέρα από μια παραδοσιακή διαθήκη, η οποία αφορά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Ένας άλλος το χαρακτήρισε ως έναν τρόπο να τον γνωρίσουν.

Ένα αντικείμενο μπορεί να επιτελέσει την ίδια λειτουργία, εφόσον αυτός που το χαρίζει επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο για να το παραλάβει.

Οι επιλογές συνήθως δεν είναι τυχαίες

Τότε δεν είχα καταλάβει το μοτίβο. Ήμουν στα είκοσί μου και όταν η γιαγιά σου χαρίζει ένα κολιέ, λες ευχαριστώ, το βάζεις στο κουτί με τα κοσμήματά σου και δεν το πολυσκέφτεσαι.

Κοιτάζοντας όμως πίσω, η λογική είναι προφανής. Ο αδελφός που μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική της πήρε τη μουσική. Η αδελφή που αντιμετώπιζε το κυριακάτικο τραπέζι σαν τελετουργία πήρε το σερβίτσιο. Η κόρη που θαύμαζε τον πίνακα επί τριάντα χρόνια πήρε τον πίνακα.

Και η εγγονή που συνήθιζε να κρατά το μενταγιόν μπροστά στο πρόσωπό της και να μελετά τις φωτογραφίες μέσα σε αυτό πήρε το μενταγιόν.

Αυτό που έμοιαζε με μια ηλικιωμένη γυναίκα που ξεκαθάριζε το σπίτι της ήταν στην πραγματικότητα μια ηλικιωμένη γυναίκα που διαμόρφωνε αθόρυβα τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμενε στην οικογένειά της αφού θα έφευγε από τη ζωή.

Κάθε αντικείμενο ήταν μια απόφαση για το ποιο κομμάτι της ζωής της ήθελε να μεταφέρει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος στο μέλλον.

Όταν το χάρισμα αντικειμένων αλλάζει ξαφνικά

Θα πω κάτι με προσοχή, γιατί έχει σημασία. Αυτό που έκανε η γιαγιά μου ήταν αργό και γεμάτο ιστορίες.

Κάθε αντικείμενο συνοδευόταν από την ιστορία του και εκείνη παρέμενε ο εαυτός της σε όλη τη διαδικασία: σχέδια, απόψεις, ραντεβού, τα πάντα. Αν κάποιος που αγαπάτε αρχίσει ξαφνικά και μαζικά να χαρίζει πράγματα, χωρίς τις ιστορίες αυτές, παράλληλα με απομόνωση ή απελπισία, τότε πρόκειται για ένα διαφορετικό μοτίβο και αξίζει να γίνει μια άμεση συζήτηση και να επικοινωνήσετε με τον γιατρό του.

Για όλα όσα μοιάζουν με αυτό που έκανε η γιαγιά μου, όμως, η έρευνα δείχνει μια πιο ζεστή πλευρά.

Φοράω το μενταγιόν μερικές φορές. Όχι κάθε μέρα όπως εκείνη, αλλά αρκετά ώστε να έχει γίνει δικό μου με έναν τρόπο που εξακολουθεί να το κάνει να μοιάζει εν μέρει δικό της.

Κάθε φορά που το φοράω, τη σκέφτομαι να το φοράει. Κάθε φορά που το ανοίγω, βλέπω τις ίδιες μικρές φωτογραφίες που μελετούσα ως παιδί και τώρα καταλαβαίνω αυτό που τότε δεν μπορούσα να καταλάβω.

Δεν αποφάσιζε από ποια πράγματα μπορούσε να ζήσει χωρίς. Αποφάσιζε ποια κομμάτια της ζωής της ήθελε να κρατήσουν οι άνθρωποι που αγαπούσε.

Και το μενταγιόν, το πιο προσωπικό αντικείμενο που είχε, πήγε στον άνθρωπο που ήθελε να κουβαλήσει μαζί του το μεγαλύτερο κομμάτι της.

πηγή: yahoo