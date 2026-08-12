Κατά το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες.

Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναβρασίσκ, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της στην ουκρανική κυβέρνηση.

Κατά το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλοια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium κοντά στο ρωσικό λιμάνι.

Η Ουκρανία συμφώνησε να μην επιτίθεται στις υποδομές του CPC ούτε σε πλοία που δεν ανήκουν στη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν βρίσκονται υπό ουκρανικές κυρώσεις και δεν μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ή ρωσικό φορτίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προ ημερών το πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλοια.

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Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις τους σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι να στερήσει από τη Ρωσία πόρους που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων.

Οι επιθέσεις έπληξαν τις εξαγωγές πετρελαίου

Οι επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν τον Ιούλιο μείωση έως και 20% στις φορτώσεις πετρελαίου του CPC, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία. Έτσι, οι συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας επεκτάθηκαν στις εξαγωγές του Καζακστάν, αλλά και στις δραστηριότητες μεγάλων δυτικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Το Καζακστάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδρομή του CPC για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Reuters, η χώρα κατέγραψε τον Ιούλιο μείωση 14% στην παραγωγή πετρελαίου σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Μεταξύ των μεγάλων δυτικών πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Καζακστάν βρίσκονται η Chevron και η Exxon Mobil.