Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του νέα πρόσωπα, αλλά και σημαντικές απουσίες.

Με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που αγωνίστηκε τον Ιούλιο, η Εθνική Ελλάδας μπαίνει ξανά στη μάχη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της δύο σημαντικά παιχνίδια τον Αύγουστο, απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Από την αποστολή θα λείψουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας, δύο παίκτες που είχαν σημαντική συμβολή στην πορεία της Εθνικής μέχρι το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Ο Αντετοκούνμπο έχει να αγωνιστεί από τον Μάρτιο και η νέα του ομάδα, οι Μαϊάμι Χιτ, δεν έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του στα συγκεκριμένα παιχνίδια, θέλοντας να αποφύγει τον κίνδυνο ενός τραυματισμού.

Όσον αφορά τον Σλούκα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προέρχεται από τραυματισμό και χειρουργική επέμβαση. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του, χωρίς να πιεστεί από νωρίς.

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Επιστροφές στην Εθνική

Σημαντικές είναι, ωστόσο, και οι επιστροφές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Νικ Καλάθης θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας τελευταία αγωνιστεί με το εθνόσημο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Στην ομάδα επιστρέφει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει πρώτα την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, σε παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, η Εθνική θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens, επίσης στις 19:00.

Πριν από τα δύο επίσημα παιχνίδια, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί μέσα από δύο φιλικές αναμετρήσεις. Η πρώτη θα είναι απέναντι στην Πολωνία στις 22 Αυγούστου και η δεύτερη κόντρα στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου.

Και τα δύο φιλικά θα πραγματοποιηθούν στο Telekom Center Athens στο Μαρούσι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής για τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β’ φάση