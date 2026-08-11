Περισσότεροι από 35.000 αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση ασφαλείας, με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές στη φύση.

Η Ισπανία θέτει σε εφαρμογή τεράστια αστυνομική επιχείρηση και πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφάλεια ενόψει της σπάνιας, ολικής έκλειψης ηλίου στις 12 Αυγούστου, η οποία θα συμπέσει με μία από τις περιόδους υψηλότερου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στη χώρα.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις στις περιοχές από τις οποίες θα είναι ορατή η έκλειψη - οι οποίες προσφέρουν την καλύτερη θέαση του φαινομένου στην ηπειρωτική Ευρώπη - προσπαθούν να διαχειριστούν την αναμενόμενη προσέλευση 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, ορίζοντας 660 επίσημα σημεία παρατήρησης, καθώς και χώρους στάθμευσης και κατασκήνωσης.

Περισσότεροι από 35.000 αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση ασφαλείας, με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές στη φύση, όπως οι πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από αποτσίγαρα, δήλωσε στο Reuters η Βιρχίνια Μπάρκονες, γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Καταστάσεων στο υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι στην Ισπανία, με μια ακόμη σειρά μεγάλων πυρκαγιών. Γι΄αυτό πρέπει να περιορίσουμε οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα», είπε η Μπάρκονες.

Θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου

Αίθουσα ελέγχου στη Μαδρίτη την οποία είδε το Reuters, θα αποτελέσει το κέντρο από το οποίο οι αρχές θα συντονίζουν την επιχείρηση επιτήρησης σε συνεργασία με τις περιφερειακές κυβερνήσεις.

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Η ολική έκλειψη ηλίου, που θα είναι ορατή στο σύνολό της μόνο από την Ισπανία και την Ισλανδία αργά το απόγευμα αύριο Τετάρτη, προσφέρει ένα παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή θα διαφοροποιήσει τη διαχείριση μεγάλων δημόσιων εκδηλώσεων.

Αρκετές ισπανικές περιφέρειες βρίσκονται σε επιφυλακή, σύμφωνα με προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet για την ημέρα της έκλειψης, λόγω θερμοκρασιών που αναμένεται να φτάσουν έως τους 40 βαθμούς Κελσίου και «υψηλού» ή «πολύ υψηλού» κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η Ισπανία, μαζί με τη Γαλλία και την Ελλάδα, έχουν αντιμετωπίσει καύσωνες και έχουν δώσει μάχη κατά μεγάλων πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι σε μια όλο και περισσότερο ξηρή Ευρώπη.

Μέχρι και χθες αργά το απόγευμα, τρεις μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν στις επαρχίες Ουέλβα, Σεγκόβια και Ουέσκα. Μέχρι τώρα φέτος, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 2.000.000 στρέμματα - έκταση εξαπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή του χρόνου... Στατιστικά, αυτή είναι η εβδομάδα κατά την οποία εκδηλώνονται οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία», δήλωσε ο Ραούλ ντε λα Κάγιε, γενικός γραμματέας της Ένωσης Δασικών Τεχνικών Μηχανικών.

Φόβοι για μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην ύπαιθρο

Κάτοικοι μικρών πόλεων ετοιμάζουν τις δικές τους εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού καλώντας τους επισκέπτες να αποφεύγουν ευαίσθητες φυσικές περιοχές.

Στο Μπουιτράγο ντε Λοθόγια, μια πόλη 2.000 κατοίκων βόρεια της Μαδρίτης, η τοπική ομάδα Monte en Pie πραγματοποίησε διαμαρτυρία κατά των εκδηλώσεων που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κοντά σε δάση.

Η κοντινή πόλη Τρες Κάντος ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις για την ημέρα της έκλειψης λόγω κινδύνου πυρκαγιών, αν και περίπου 3.000 άνθρωποι - περιλαμβανομένων των επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης- αναμένονται σε ένα σημείο παρατήρησης κοντά στο Μπουιτράγο.

Η Monte en Pie υποστηρίζει πως αν και η έκλειψη θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, η ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί από μια μεγάλη πυρκαγιά θα μπορούσε να κρατήσει για δεκαετίες.

«Είμαστε σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τα μπάρμπεκιου και η χρήση μηχανημάτων απαγορεύονται επειδή η ύπαιθρος είναι εξαιρετικά ξηρή... Όσοι περισσότεροι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος», δήλωσε η Άνα Ερνάντες, η επικεφαλής της ομάδας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται στους δρόμους στη διάρκεια της ημέρας, ταξιδεύοντας προς την ύπαιθρο της βορειοδυτικής και της κεντρικής Ισπανίας κατά μήκος της διαδρομής της ολικής έκλειψης.

Οι εθνικές και οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, προειδοποιώντας στα τοπικά ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακά φόρουμ τους επισκέπτες να μην σταθμεύουν σε μη εγκεκριμένες περιοχές, να μην πετάνε σκουπίδια και να μην χρησιμοποιούν μπάρμπεκιου ή να μην πηγαίνουν σε περιοχές στην ύπαιθρο που κινδυνεύουν από πυρκαγιές.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών δεν φαίνεται ωστόσο να αποτρέπει τους αστρο-τουρίστες. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com κατέγραψε πάνω από τριπλάσια αύξηση αναζητήσεων από το εξωτερικό σε πόλεις της ενδοχώρας όπως το Μπούργος και η Σορία, ενώ στοιχεία του Amadeus travel δείχνουν ότι οι κρατήσεις για τη βόρεια περιφέρεια Αστούριας είναι αυξημένες κατά 292% σε σχέση με πέρυσι.

Για περίπου το 70% των ενοικιαζόμενων τροχόσπιτων και καραβανιών, σχεδόν 500.000 οχήματα, έχουν ήδη γίνει κρατήσεις για την περίοδο της έκλειψης, ανέφερε η εργοδοτική ένωση ASEICAR.

Με πληροφορίες από Reuters