Τα καταλύματα σε μικρές πόλεις και χωριά που βρίσκονται στη διαδρομή της έκλειψης, καθώς και οι πρόχειρες εξέδρες παρατήρησης που έχουν στηθεί από λάτρεις της αστρονομίας, έχουν γίνει ανάρπαστα εδώ και μήνες.

Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες συρρέουν για να παρακολουθήσουν αύριο, Τετάρτη, την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Ευρώπη αυτόν τον αιώνα.

Στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, καταγράφονται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχείων, καθώς αποτελεί μία από τις λίγες προσβάσιμες τοποθεσίες από όπου θα μπορεί να παρατηρηθεί η ολική έκλειψη πριν από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι τουρίστες πληρώνουν κατά μέσο όρο 793 δολάρια (587 λίρες) για ένα δωμάτιο, ποσό αυξημένο κατά 98% σε σύγκριση με την ίδια ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence, εταιρεία που παρέχει δεδομένα για τον ταξιδιωτικό και ξενοδοχειακό κλάδο.

Ισχυρή ζήτηση και στην Ισπανία

Η Ισπανία προετοιμάζεται επίσης για την άφιξη μεγάλου αριθμού τουριστών, καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα σημεία της ευρωπαϊκής ηπείρου για την παρακολούθηση της ολικής έκλειψης. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει 460.000 τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ταξιδέψουν ειδικά για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο.

Η μέση τιμή για ένα δωμάτιο στην Α Κορούνια, στη βόρεια Ισπανία, έχει αυξηθεί κατά 135% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 451 δολάρια. Στη Μαγιόρκα, όπου η έκλειψη αναμένεται να είναι ορατή κατά το ηλιοβασίλεμα, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 24%, στα περίπου 448 δολάρια. Στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και το Μπιλμπάο, οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί κατά 34% και 67% αντίστοιχα.

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Τα καταλύματα σε μικρές πόλεις και χωριά που βρίσκονται στη διαδρομή της έκλειψης, καθώς και οι πρόχειρες εξέδρες παρατήρησης που έχουν στηθεί από λάτρεις της αστρονομίας, έχουν γίνει ανάρπαστα εδώ και μήνες. Μάλιστα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις Αμερικανών ταξιδιωτών που συμμετέχουν σε ανταλλαγές κατοικιών με κατοίκους της Καστίλης και Λεόν, μίας από τις καλύτερες περιοχές για την παρατήρηση της έκλειψης.

Για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA έχει εγκαταστήσει τέσσερα τηλεσκόπια υψηλής ισχύος στο μικρό χωριό Βιγιαλιμπάδο, στη βορειοδυτική Ισπανία, προκειμένου να μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Guardian