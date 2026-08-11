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Η πιο μεγάλη ώρα (του Αυγούστου) είναι τώρα… μέχρι την επόμενη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν τα ρέστα τους (Τρίτη 11/08, 20:30) για να βρεθούν στα play – off του Champions League και του Conference League αντίστοιχα.



Αμφότεροι, όμως, καλούνται να το κάνουν μακριά από την Ελλάδα, αφού οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν νίκη επί ολλανδικού εδάφους επί της Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο «Καραϊσκάκης», ενώ οι Πράσινοι αναζητούν το «διπλό» στην Σόφια επί της ΤΣΣΚΑ 1948, μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.



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Έχουμε και λέμε: Νίκη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεύτερη διαδοχική στην Ολλανδία μετά το 2-1 επί του Άγιαξ τον Ιανουάριο, αλλά νίκη και αυτής του Τζέικομπ Νίστρουπ στην βουλγαρική πρωτεύουσα, μετά τη νίκη επί της ουγγρικής Πάκσι (2-1) στον προηγούμενο γύρο.



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