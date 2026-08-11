Το ένα σκάφος μετέφερε 10 επιβάτες και το δεύτερο 203.

Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους Παξούς, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Μετά το περιστατικό, το ένα από τα δύο σκάφη κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 10 άτομα, ενώ τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών για να τους γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το δεύτερο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 203 άτομα, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας.

Το σκάφος πλέει αυτόνομα, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής εισροή υδάτων σε κάποιο από τα δύο σκάφη, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.