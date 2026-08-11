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Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, του δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στην οροφή του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στις 17:00. Στο σημείο έχουν σπεύσει 23 Πυροσβέστες με 10 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και η Πολιτική Προστασία του δήμου Σπατών - Αρτέμιδας καθώς και εθελοντές.

Το σχολείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνθεων και Παπανδρέου, ενώ από το συμβάν δεν απειλούνται γειτονικά σπίτια και υποδομές.

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