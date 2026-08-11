Από το σημείο που βρέθηκε η σορός του άνδρα φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά

Τραγική τροπή έχει πάρει η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το Πικέρμι Αττικής το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός είναι αγνώστων στοιχείων, ενώ βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η φωτιά στην περιοχή ξεκίνησε από το σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του άνδρα.

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Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του άνδρα

Το ενδεχόμενο του εμπρησμού από πρόθεση απέρριψαν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς ο θάνατος του άτυχου άνδρα στο Πικέρμι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η σορός εντοπίστηκε από τους Πυροσβέστες απανθρακωμένη μέσα σε όχημα, από το οποίο ξεκίνησε το συμβάν. Από την έρευνα στο όχημα δεν βρέθηκαν στοιχεία τα οποία να συνδέονται με εμπρησμό.

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Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να βγήκε εκτός δρόμου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα.

Υπό έλεγχο η φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 15:30 ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 30 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την κατάσβεση ενισχύουν επίσης ομάδες Ρουμάνων και Γάλλων πυροσβεστών.

Στις 15:42 εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

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