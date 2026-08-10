Ο Μπραντ Πιτ παραδέχθηκε πως πλέον δεν είναι καλό για εκείνον να πίνει αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες.

Ο Μπραντ Πιτ μίλησε στο Εqsuire για τη ζωή και την καριέρα του και παραδέχθηκε ότι μετά από 7 χρόνια νηφάλιος, τώρα πίνει ξανά αλκοόλ.

«Κατεβάζουμε τα μικρά Perrier αρκετά γρήγορα, και επισημαίνω ότι μου πρόσφερε κρασί νωρίτερα» γράφει ο συντάκτης Ryan D'Agostino και υπενθυμίζει πως σε μια τελετή απονομής βραβείων το 2020, ο Μπραντ Πιτ είχε ευχαριστήσει τον φίλο του Μπράντλεϊ Κουπερ που τον βοήθησε να μείνει νηφάλιος. Τον περασμένο Ιούνιο μίλησε για τη νηφαλιότητά του στο podcast του Dax Shepard, Armchair Expert.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν το κρασί είναι για τους καλεσμένους, η απάντηση του Μπραντ Πιτ είναι αρνητική. «Όχι ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ....κατέβηκα από το βαγόνι της νηφαλιότητας» είπε χαμογελώντας. «Πίνω πιο συγκρατημένα. Ένιωσα υπερβολική αυτοπεποίθηση μερικές φορές», είπε, «Ναι, όχι, δεν είναι καλό για μένα. Όχι σε μεγάλες ποσότητες» απάντησε ο Μπραντ Πιτ.

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Ο Ryan D'Agostino τον ρώτησε αν μπορεί να πιει ένα ποτήρι κρασί και τότε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός του είπε «Ναι. Λοιπόν... μπορώ να πιω μερικά. Αλλά δεν μπορώ να πιω πολλά. Πρέπει να είμαι επαγγελματίας σε αυτό».

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Πλέον όπως είπε του αρέσουν τα πρωινά και μπορεί να τα χάσει αν πιει πολύ το προηγούμενο βράδυ. Τα πρωινά είναι ενδιαφέροντα, και δεν θέλει να περάσουν άλλα απαρατήρητα, όπως λέει.

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