Οι χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά το reunion των συμπρωταγωνιστών του «Fight Club» Πιτ - Νόρτον.

Δύο από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς, ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση Τουρκία - ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026.

Οι συμπρωταγωνιστές του θρυλικού «Fight Club» του Ντέιβιντ Φίντσερ, βρέθηκαν στον αγώνα και οι χρήστες στα social media έσπευσαν με χιούμορ να σχολιάσουν ότι ο «Έντουαρντ Νόρτον εθεάθη να μιλά με τον εαυτό του» ως αναφορά στο σενάριο της ταινίας.

Οι ηθοποιοί βρέθηκαν στο ματς που έγινε στο στάδιο του Λος Άντζελες. Ο Μπραντ Πιτ φορούσε ένα Τ-shirt της αμερικανικής ομάδας και ο Νόρτον, με μπύρα στο χέρι, ένα T- shirt από τους Radiohead.

{https://x.com/SportsCenter/status/2070332470499639453}

{https://x.com/PabloPlanovsky/status/2070331075729989661}

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{https://x.com/CoveredGeekly/status/2070412648986894445}

Οι ηθοποιοί δεν ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στον αγώνα του Μουντιάλ. Ο φακός «έπιασε» επίσης τους Γουίλ Φέρελ, Πάρις Χίλτον, Κέλι Ρόουλαντ, Άλισον Μπρι και Ντέιβ Φράνκο ανάμεσα σε όσους παραβρέθηκαν στο στάδιο.

{https://x.com/PregoneroL/status/2070430989369667876}

Νίκη για την Τουρκία

Στο αγωνιστικό μέρος, η Τουρκία νίκησε τις ΗΠΑ με 3-2. Ωστόσο οι ΗΠΑ είχαν ήδη διασφαλίσει την πρόκριση στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσουν την Βοσνία- Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 την 1η Ιουλίου.

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{https://x.com/TrollFootball/status/2070334607426506868}





