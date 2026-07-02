Ο 6χρονος είχε πάει μαζί με την 32χρονη μητέρα του στην ενοικιαζόμενη οικία, καθώς εκείνη εργάζεται ως οικιακή βοηθός.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Γιάλοβα Μεσσηνίας το απόγευμα της Πέμπτης (02/07), όταν ένα αγοράκι μόλις 6 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας, πιθανόν από πνιγμό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 6χρονος είχε πάει μαζί με την 32χρονη μητέρα του στην οικία, καθώς εκείνη εργάζεται ως οικιακή βοηθός.

Όσο η μητέρα εκτελούσε εργασίες στο σπίτι μαζί με άλλη μία γυναίκα, το παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής της, πήγε προς την πισίνα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε μέσα.

Η μητέρα αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε με την άλλη γυναίκα στην πισίνα, όπου κάλεσαν για βοήθεια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

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Ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το ΑΤ Πύλου, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 6χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε σοκ και άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ της παρέχεται ανάλογη υποστήριξη.

Με πληροφορίες από messinialive