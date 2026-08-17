Αστυνομική πηγή δήλωσε στο TMZ τη Δευτέρα ότι φίλος της ηθοποιού κάλεσε στις 1:51 μ.μ..

Ο θάνατος της 36χρονης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, την Κυριακή προκλήθηκε από «υπερβολική δόση», σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση που έλαβε το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και αποκαλύπτει το Page Six.

Η επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου της παραμένει ακόμα άγνωστη. Οι διασώστες έλαβαν μία κλήση για «άγνωστη γυναίκα» που υπέστη καρδιακή ανακοπή την Κυριακή.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο TMZ τη Δευτέρα ότι φίλος της ηθοποιού κάλεσε στις 1:51 μ.μ..

Οι διασώστες επεχείρησαν να επαναφέρουν την ηθοποιό μέσα στο διαμέρισμά της με «προηγμένη καρδιακή υποστήριξη» και θωρακικές συμπιέσεις, αλλά η 36χρονη ανακηρύχθηκε νεκρή στις 2:32 μ.μ. Διευκρινίζεται ότι δεν υπήρχαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας ενώ η αστυνομία δήλωσε στο TMZ ότι οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της δεν φαίνονταν ύποπτες.

Άγνωστο επίσης παραμένει αν αυτός που κάλεσε την Άμεση Βοήθεια ήταν ο σύντροφός της Μπράιαν Χίκερσον.

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Η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2018 και έκτοτε χώριζαν και ήταν ξανά μαζί. Ο Χίκερσον πρόσφατα παραδέχθηκε ότι κακοποιούσε την ηθοποιό.Σύμφωνα με το TMZ, ο ιατροδικαστής της περιφέρειας του Γκρίνβιλ θα κάνει τη νεκροψία τη Δευτέρα.

Τη είδηση του θανάτου της ηθοποιού έκανε γνωστή ο πατέρας της που επιβεβαίωσε στο Page Six την τραγική είδηση.

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«Ήταν ένα απίστευτο φως και μία δύναμη της φύσης που έφεραν αμέτρητη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν και σε εκατομμύρια φανς που την παρακολουθούσαν. Ζητούμε ιδιωτικότητα καθώς η οικογένειά μας χρειάζεται χρόνο γαι να διαχειριστεί αυτή την αδιανόητη απώλεια», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο πατέρας της.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τα οποιούχα, το αλκοόλ και την επιλόχεια κατάθλιψη. Η ηθοποιός είχε μία κόρη, την 11χρονη Κάγια από τον πρώην αρραβωνιαστικό της Βλάντιμιρ Κλίτσκο.

Ο μικρότερος αδελφός της ηθοποιού, Γιάνσεν, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023 σε ηλικία 28 ετών από μη διαγνωσμένη καρδιακή πάθηση.

Με πληροφορίες του TMZ/PageSix