Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί στο Κονγκό εναντίον ανθρώπων και ομάδων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του Έμπολα.

Στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχασε τη ζωή του έπειτα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε μετά τη συμμετοχή του σε ραδιοφωνική εκπομπή με αντικείμενο την ενημέρωση του πληθυσμού για την επιδημία του Έμπολα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (27/09) στο Μπουτέμπο, στην επαρχία του Βόρειο Κίβου, όπου το τελευταίο διάστημα σημειώνεται μεγάλη έξαρση της νόσου.

Θύμα της επίθεσης ήταν ο Μαρί-Σελεστίν Καροντουά, υπηρεσιακός πρόεδρος της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος UDPS στο Μπουτέμπο και εκπρόσωπος της οργάνωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κόμμα, ο Καροντουά είχε μιλήσει σε ραδιοφωνική εκπομπή, καλώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης για τον Έμπολα. Μετά την επιστροφή του στη γειτονιά του, δέχθηκε επίθεση από κατοίκους.

Οι δράστες φέρεται να τον ξυλοκόπησαν, αφαίρεσαν αντικείμενα από την κατοικία του και στη συνέχεια πυρπόλησαν το σπίτι. Ο Καροντουά μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών, τον αριθμό τους ή τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης. Το UDPS υποστήριξε ότι το στέλεχός του στοχοποιήθηκε επειδή υπερασπίστηκε δημόσια την ύπαρξη της επιδημίας και προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον πληθυσμό.

Νέες επιθέσεις εν μέσω της επιδημίας

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί εναντίον ανθρώπων και ομάδων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του Έμπολα. Η δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές, αλλά και οι θεωρίες περί ξένης συνωμοσίας, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Μία ημέρα νωρίτερα, ένοπλοι επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου για την υγιεινή των χεριών στην περιοχή Μπένι. Σύμφωνα με τοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Πάνω από 8.000 τα κρούσματα

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα αναφέρουν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ξεπεράσει τα 8.000, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 3.901.

Η τρέχουσα επιδημία συνδέεται με τον ιό Μπουντιμπούγκιο, έναν από τους τύπους του ιού Έμπολα που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Για τη συγκεκριμένη παραλλαγή δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο.