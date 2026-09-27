Οι άνθρωποι μπορεί να κλάψουν όχι μόνο όταν πονάνε ή αποχαιρετούν κάποιον, αλλά και σε στιγμές μεγάλης χαράς, συγκίνησης, απογοήτευσης ή έντονου θυμού.

Το κλάμα δεν συνδέεται πάντα με τη λύπη, σύμφωνα με την ψυχολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν θυμώνουν, απογοητεύονται ή αισθάνονται ότι βρίσκονται στα όριά τους, αντί να υψώσουν τη φωνή τους ή να εκφράσουν την έντασή τους με άλλον τρόπο, ξεσπούν σε δάκρυα. Και σύμφωνα με την ψυχολογική προσέγγιση, αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αδυναμίας.

Αντίθετα, το κλάμα μπορεί να αποτελεί μια αυτόματη αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε ένα ιδιαίτερα έντονο συναισθηματικό φορτίο, όπως αναφέρει το elcomercio. Ο θυμός, η αγανάκτηση, η απογοήτευση, η αίσθηση αδικίας ή το συναίσθημα ότι κάποιος δεν μας ακούει μπορούν να προκαλέσουν τόσο μεγάλη ένταση, ώστε το σώμα να αναζητήσει έναν τρόπο εκτόνωσης.

Όταν ο θυμός καταλήγει σε δάκρυα

Το γεγονός ότι κάποιος κλαίει ενώ είναι θυμωμένος δεν σημαίνει ότι έπαψε να αισθάνεται θυμό ή ότι στην πραγματικότητα είναι λυπημένος. Τα δύο συναισθήματα μπορούν να συνυπάρχουν, ενώ συχνά ο θυμός συνοδεύεται από πόνο, αδυναμία, απογοήτευση ή ματαίωση.

Έτσι, ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται έντονη αγανάκτηση και ταυτόχρονα να δακρύζει. Τα δάκρυα αποτελούν μέρος του τρόπου με τον οποίο το σώμα εκφράζει και διαχειρίζεται μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι άνθρωποι μπορεί να κλάψουν όχι μόνο όταν πονάνε ή αποχαιρετούν κάποιον, αλλά και σε στιγμές μεγάλης χαράς, συγκίνησης, απογοήτευσης ή έντονου θυμού.

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Ο ρόλος της παιδικής ηλικίας

Ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο έμαθε από μικρή ηλικία να διαχειρίζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Σε ορισμένες οικογένειες, για παράδειγμα, η έκφραση της λύπης μπορεί να θεωρείται αποδεκτή, ενώ ο θυμός να αντιμετωπίζεται ως κάτι απαγορευμένο ή τιμωρητέο. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί σταδιακά να μάθει να συγκρατεί ή να καταπιέζει τον θυμό του.

Με αυτόν τον τρόπο, το κλάμα μπορεί να γίνει ένας πιο «ασφαλής» και οικείος τρόπος έκφρασης της έντασης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που, σύμφωνα με αυτή την ψυχολογική ερμηνεία, μπορεί να έχει τις ρίζες του στις πρώιμες εμπειρίες και στα πρότυπα συμπεριφοράς που αποκτήθηκαν μέσα στην οικογένεια.

Μια μορφή συναισθηματικής εκτόνωσης

Όταν η ένταση ξεπερνά την ικανότητα ενός ανθρώπου να την επεξεργαστεί ή να την εκφράσει με λόγια, το κλάμα μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή εκτόνωσης. Η συναισθηματική φόρτιση είναι δυνατό να εκδηλωθεί σωματικά, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να βρει εύκολα τις κατάλληλες λέξεις.

Ο θυμός, άλλωστε, συνοδεύεται από έντονη ενεργοποίηση του οργανισμού. Η αναπνοή μπορεί να γίνει ταχύτερη, η μυϊκή ένταση να αυξηθεί και το σώμα να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Το κλάμα μπορεί να αποτελέσει μέρος της συνολικής διαδικασίας με την οποία το άτομο εκφράζει και προσπαθεί να ρυθμίσει αυτή την ένταση.

Όταν συνυπάρχουν περισσότερα από ένα συναισθήματα

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο θυμός μπορεί να συνοδεύεται από δάκρυα είναι ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα δεν λειτουργούν πάντα μεμονωμένα.

Πίσω από έναν έντονο θυμό μπορεί να υπάρχει η αίσθηση της απόρριψης, ο φόβος, η στενοχώρια, η αδικία, η απογοήτευση ή η αδυναμία. Κάποιος μπορεί να θυμώνει επειδή αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν, ότι δεν τον ακούν ή ότι δεν έχει τον έλεγχο μιας κατάστασης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κλάμα δεν αναιρεί τον θυμό. Μπορεί να αποτελεί την εξωτερική έκφραση ενός πολύ πιο σύνθετου συναισθηματικού βιώματος.

Δεν είναι απαραίτητα σημάδι αδυναμίας

Η εικόνα ενός ανθρώπου που κλαίει ενώ είναι θυμωμένος συχνά παρερμηνεύεται. Τα δάκρυα μπορεί να θεωρηθούν ένδειξη αδυναμίας ή αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης. Ωστόσο, η ψυχολογική προσέγγιση υπογραμμίζει ότι το κλάμα είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση και δεν αποδεικνύει από μόνο του ούτε αδυναμία ούτε έλλειψη αυτοελέγχου.

Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται σε ένα συναίσθημα που έχει φτάσει σε πολύ υψηλή ένταση.

Το σημαντικό, επομένως, δεν είναι μόνο το αν κάποιος κλαίει όταν θυμώνει, αλλά και το τι βρίσκεται πίσω από αυτή την αντίδραση: ποιες εμπειρίες, ποια συναισθήματα και ποιοι τρόποι διαχείρισης έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου.