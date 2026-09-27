Η ειδικός στη σωματική μεταμόρφωση Πατρίσια Βέρα, μιλώντας στο περιοδικό «Mujer Hoy», υπογραμμίζει ότι μια γυναίκα άνω των 45 ετών μπορεί, με κατάλληλα βάρη, σωστή τεχνική και σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης, να αποκτήσει πιο καθορισμένους ώμους, πιο σφριγηλά χέρια και βελτιωμένη στάση σώματος.

Η άποψη ότι η προπόνηση με βάρη θα κάνει τις γυναίκες υπερβολικά μυώδεις παραμένει διαδεδομένη. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, ιδιαίτερα μετά τα 45, η ενδυνάμωση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη στάση του σώματος, τη σταθερότητα και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Πολλές γυναίκες, όπως αναφέρει το eleconomista, αποφεύγουν να γυμνάζουν συστηματικά τους ώμους τους, φοβούμενες ότι η προπόνηση με βάρη θα οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη των μυών και σε μια εμφάνιση που δεν επιθυμούν. Πρόκειται, σύμφωνα με ειδικούς της άσκησης και της υγείας, για μία από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις γύρω από τη γυναικεία προπόνηση δύναμης.

Στην πραγματικότητα, ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε γυναίκας, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την περιοχή των ώμων χωρίς να οδηγεί απαραίτητα σε υπερβολική μυϊκή ανάπτυξη.

Οι δυνατοί ώμοι δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης

Η ενδυνάμωση των ώμων δεν αφορά αποκλειστικά την αισθητική εικόνα του σώματος. Οι συγκεκριμένοι μύες παίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και τη λειτουργικότητα του άνω μέρους του σώματος, ενώ η καλή φυσική τους κατάσταση μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη στάση.

Μετά την ηλικία των 45 ετών, η διατήρηση της μυϊκής δύναμης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όπως αναφέρει η Βέρα, οι μύες σε αυτή τη φάση της ζωής δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «πρόβλημα», αλλά ως μια μορφή προστασίας και στήριξης του σώματος.

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Παράλληλα, η ενδυνάμωση των μυών που περιβάλλουν την άρθρωση του ώμου μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητά της και να βοηθήσει στην εκτέλεση καθημερινών κινήσεων. Από το να σηκώσει κάποιος μια τσάντα με ψώνια και να μεταφέρει αντικείμενα μέχρι το να φτάσει κάτι που βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο, οι ώμοι συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Ποιες ασκήσεις προτείνονται

Για την ολοκληρωμένη εκγύμναση της περιοχής, η Πατρίσια Βέρα προτείνει ασκήσεις που ενεργοποιούν διαφορετικές μυϊκές ομάδες των ώμων και μπορούν να πραγματοποιηθούν με σχετικά απλό εξοπλισμό.

Πλάγιες ανυψώσεις: Με ελαφρούς αλτήρες ή λάστιχο αντίστασης, οι πλάγιες ανυψώσεις στοχεύουν κυρίως τον μέσο δελτοειδή και μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση και τη διαμόρφωση της περιοχής των ώμων.

Ανοίγματα για τον οπίσθιο δελτοειδή: Η συγκεκριμένη άσκηση επικεντρώνεται στο πίσω μέρος των ώμων και μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει παράλληλα στη βελτίωση της στάσης του σώματος.

Έλξεις προσώπου με λάστιχο αντίστασης (face pulls): Πρόκειται για άσκηση που ενεργοποιεί κυρίως την πίσω πλευρά των ώμων και τους μυς της άνω πλάτης, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της συγκεκριμένης περιοχής.

Το σημαντικότερο είναι η σωστή προπόνηση

Η προπόνηση των ώμων δεν χρειάζεται να σημαίνει μεγάλα βάρη ή εξαντλητικές ασκήσεις. Η σωστή τεχνική, η επιλογή κατάλληλης αντίστασης και η σταδιακή προσαρμογή της προπόνησης στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου είναι βασικά στοιχεία ενός ασφαλούς προγράμματος.

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες άνω των 45 ετών, η συστηματική ενδυνάμωση μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικότητας.

Έτσι, η προπόνηση των ώμων δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με φόβο. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο όχι μόνο να αλλάξει η εικόνα του σώματος, αλλά και να υποστηριχθεί η δύναμη, η σταθερότητα και η καθημερινή κινητικότητα.