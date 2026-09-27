Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε βίντεό του.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στους χώρους εργασίας και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας ασκεί ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας, με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με εργαζομένους της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ο κ. Τεμπονέρας κάνει λόγο για καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει σχετικά στις Αρχές, φέρεται να απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από τις θέσεις εργασίας τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται λόγος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων, ενώ συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ευρύτερο κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού, το οποίο, όπως υποστηρίζει, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για εργαζομένους που ενδεχομένως διαθέτουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Αναλυτικά:

«Πέντε εργάτριες νεκρές μόλις, πριν από 8 μήνες

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Και τώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν, εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει στις Αρχές, έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις θέσεις τους.

Γίνεται μάλιστα λόγος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ένα γενικότερο κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού, που λειτουργεί αποτρεπτικά για εργαζόμενους οι οποίοι θα μπορούσαν να καταθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους.

Έτσι βιώνουν οι εργαζόμενοι της χώρας τις συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας που διαπιστώνουν οι Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι ζωές των εργαζομένων μπαίνουν κάτω από το αλόγιστο κέρδος και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, επιστρατεύονται εργαλεία όπως οι απολύσεις, οι εκβιασμοί, η τρομοκρατία. Μια τρομοκρατία που στρέφεται κατά εκείνων που αρνούνται να σωπάσουν, προφανώς με την ανοχή της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας που παρακολουθεί την ιδιοκτησία της ΒΙΟΛΑΝΤΑ να ανοίγει και νέα εργοστασιακή μονάδα.

Απέναντι σε αυτή την επίθεση, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ατομική επιβίωση. Είναι η αλληλεγγύη και η συλλογική δύναμη των εργαζομένων. Η απάντηση αφορά τελικά μια πολιτεία που θα πάρει μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, που θα θέσει τους κανόνες και θα επιβλέψει με αυστηρότητα την τήρησή τους για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Το δίλημμα πια γίνεται καθαρό:

Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας».

{https://www.youtube.com/shorts/wD3nFPqz-GA}