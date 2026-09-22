Από το εργαστήριό του στην καρδιά της Αθήνας μέχρι το ρινγκ και τις διαδρομές με τη μηχανή, ο Σιμών ζει με τους δικούς του όρους. Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro μπαίνει στον ρυθμό του.

Υπάρχουν άνθρωποι που συστήνονται εύκολα μέσα από μία ιδιότητα. Και υπάρχουν κι εκείνοι για τους οποίους μία λέξη δεν είναι ποτέ αρκετή. Ο Σιμών ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Στα 37 του, διατηρεί το δικό του κατάστημα με σφραγίδες και επιγραφές στο κέντρο της Αθήνας. Δουλεύει πολλές ώρες, συχνά πολύ περισσότερες από όσες είχε υπολογίσει όταν ξεκινούσε το πρωί, καθώς οι παραγγελίες είναι πολλές και κάθε μία απαιτεί ακρίβεια, συγκέντρωση και προσωπική φροντίδα. Δεν αντιμετωπίζει, όμως, τη δουλειά του σαν μια υποχρέωση που απλώς γεμίζει την ημέρα. Του αρέσει να βλέπει κάτι να ξεκινά ως ιδέα και, μέσα από τα χέρια του, να αποκτά τελικά μορφή.

Έξω από το κατάστημα, η ίδια ανάγκη για δημιουργία και κίνηση βρίσκει διαφορετικές διεξόδους. Ασχολείται με την πυγμαχία, μία φορά την εβδομάδα αφήνεται στην υπομονή που απαιτεί ο πηλός και, όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει στη μηχανή του και φεύγει. Συχνά μόνος. Με προορισμό δρόμους έξω από την πόλη, μονοπάτια και βουνοκορφές.

Στο σπίτι τον περιμένει το Μαρικάκι, ένα γατάκι μόλις τριών μηνών, που αποκαλύπτει σχεδόν αμέσως την πιο τρυφερή πλευρά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δύναμη και ευαισθησία, ακρίβεια και φαντασία, πόλη και φύση. Ο Σιμών δεν επιλέγει ανάμεσα στις διαφορετικές εκδοχές του... Τις ζει όλες. Και κάπως έτσι, το HUAWEI WATCH GT 7 Pro βρήκε στον καρπό του το ιδανικό μέρος για να αποδείξει ότι είναι σχεδιασμένο για πολύ περισσότερα από μία προπόνηση ή μία outdoor διαδρομή.

Η ημέρα αρχίζει από την πιο τρυφερή πλευρά της

Το πρώτο ξυπνητήρι δεν είναι πάντα εκείνο του κινητού. Το Μαρικάκι έχει ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο στο πρωινό πρόγραμμα του σπιτιού και, στους τρεις μήνες του, δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό σε ώρες, υποχρεώσεις ή ανάγκη για λίγα ακόμη λεπτά ύπνου.

Πριν ξεκινήσει για το κατάστημα, το πρώτο check-in της ημέρας βρίσκεται πλέον στον καρπό του. Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro δεν περιορίζεται στην καταγραφή των ωρών ύπνου. Με τον αλγόριθμο HUAWEI TruSleep 5.0 αναλύει τη δομή και τη σταθερότητά του, ενώ τα δεδομένα για τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, την κίνηση και την αποκατάσταση συνθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής ετοιμότητας του οργανισμού.

Για έναν άνθρωπο που σπάνια μένει ακίνητος, αυτή η πληροφορία δεν είναι ένας ακόμη αριθμός. Είναι ένας τρόπος να καταλάβει αν μπορεί να ακολουθήσει τον έντονο ρυθμό που έχει σχεδιάσει ή αν το σώμα του χρειάζεται μια μικρή προσαρμογή. Γιατί όταν η ημέρα περιλαμβάνει πολλές ώρες δουλειάς, προπόνηση και διαρκή μετακίνηση, το να γνωρίζεις πότε χρειάζεται να επιβραδύνεις είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζεις πότε μπορείς να πιέσεις περισσότερο.

Το Μαρικάκι, βέβαια, έχει τη δική του εκδοχή για το readiness score... αν εκείνος μπορεί να διαθέσει μερικά λεπτά για παιχνίδι πριν φορέσει το μπουφάν του και φύγει.

Στον δρόμο προς μια ζωή που κινείται διαρκώς

Η μηχανή δεν είναι για τον Σιμών απλώς ένας πρακτικός τρόπος να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η πρώτη αίσθηση ελευθερίας μέσα στην ημέρα του και, τα Σαββατοκύριακα, το μέσο που τον οδηγεί έξω από τα όρια της πόλης.

Στον καρπό του, η πράσινη έκδοση του HUAWEI WATCH GT 7 Pro μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για αυτή ακριβώς την ενέργεια. Η κάσα από κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας, η στεφάνη από nano-tech κεραμικό και η οθόνη από κρύσταλλο ζαφειριού δημιουργούν ένα ρολόι με δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο δεν δείχνει ξένο ούτε δίπλα σε ένα δερμάτινο μπουφάν ούτε μέσα στο κατάστημα.

Η AMOLED οθόνη των 1,47 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.000 nits, παραμένει ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από έντονο φως. Στη διάρκεια της οδήγησης, φυσικά, η προσοχή παραμένει αποκλειστικά στον δρόμο. Όταν όμως φτάσει στον προορισμό του, μία ματιά στον καρπό αρκεί για να δει τις ειδοποιήσεις και τις κλήσεις που έχασε, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά αμέσως το κινητό του.

Εκεί όπου η ακρίβεια γίνεται δημιουργία

Μια σφραγίδα ή μια επιγραφή μπορεί να δείχνει απλή όταν τη βλέπεις ολοκληρωμένη. Πίσω από το τελικό αποτέλεσμα, όμως, υπάρχουν η σωστή μακέτα, οι ακριβείς διαστάσεις, η επιλογή των υλικών, η παραγωγή και ο τελευταίος έλεγχος. Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία.

Στο κατάστημα, τα χέρια του Σίμων δημιουργούν, αλλά το μυαλό του δεν σταματά ποτέ να υπολογίζει. Οι παραγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη και το ωράριο συχνά παρατείνεται, όχι μόνο επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά, αλλά επειδή ο ίδιος δυσκολεύεται να αφήσει κάτι πριν γίνει ακριβώς όπως το έχει φανταστεί.

Εδώ το HUAWEI WATCH GT 7 Pro αποκτά έναν λιγότερο θεαματικό, αλλά πολύ ουσιαστικό ρόλο. Η συνεχής παρακολούθηση των καρδιακών παλμών, οι ενδείξεις για το στρες και τα καθοδηγούμενα mini-workouts μπορούν να μετατρέψουν ένα μικρό διάλειμμα ανάμεσα σε δύο παραγγελίες σε λίγα λεπτά πραγματικής αποσυμπίεσης. Μια διάταση για την πλάτη, λίγη κίνηση για τους ώμους, μια σύντομη άσκηση αναπνοής.

Παράλληλα, η δυνατότητα να απαντά σε κλήσεις ή να καταγράφει μια γρήγορη φωνητική σημείωση απευθείας από τον καρπό αποδεικνύεται πρακτική σε μια δουλειά όπου τα χέρια είναι σχεδόν πάντα απασχολημένα. Η τεχνολογία δεν μπαίνει ανάμεσα σε εκείνον και στη δημιουργία. Παραμένει διακριτικά δίπλα του, ακολουθώντας τον ρυθμό της.

Για κάποιον που αγαπά τη δουλειά του, το δύσκολο δεν είναι να βρει κίνητρο για να ξεκινήσει. Είναι να αντιληφθεί πότε πρέπει να κάνει παύση.

Η δύναμη της πυγμαχίας και η πειθαρχία πίσω από κάθε χτύπημα

Όταν τελειώνει η δουλειά, ο ρυθμός δεν πέφτει, αλλάζει μορφή.

Η πυγμαχία είναι για τον Σιμών άσκηση, εκτόνωση και πειθαρχία μαζί. Κάθε κίνηση απαιτεί συγκέντρωση, ταχύτητα και ακρίβεια. Δεν αρκεί η δύναμη, χρειάζονται έλεγχος, σωστός ρυθμός και η ικανότητα να γνωρίζεις πότε θα επιτεθείς και πότε θα προστατευτείς.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, το HUAWEI WATCH GT 7 Pro παρακολουθεί τους καρδιακούς παλμούς, τη διάρκεια και την ένταση της προσπάθειας. Με περισσότερες από 110 λειτουργίες άσκησης, δίνει τη δυνατότητα να καταγράφεται η φυσική δραστηριότητα και να περνά στη συνέχεια στην εφαρμογή HUAWEI Health, ώστε η εικόνα της προπόνησης να μη σταματά τη στιγμή που βγαίνουν τα γάντια.

Τα Health Insights συνδυάζουν δεδομένα από τον ύπνο, την άσκηση και την αποκατάσταση, βοηθώντας τον να κατανοήσει πότε ο οργανισμός του είναι έτοιμος να πιεστεί και πότε χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Γιατί η πραγματική δύναμη δεν μετριέται μόνο στην ένταση ενός χτυπήματος. Κρύβεται και στην αυτογνωσία που απαιτείται για να ακούσεις το σώμα σου.

Τα ίδια χέρια, ένας εντελώς διαφορετικός ρυθμός

Μία φορά την εβδομάδα, τα χέρια που όλη την ημέρα δουλεύουν με ακρίβεια και στην προπόνηση σφίγγονται μέσα στα γάντια, βυθίζονται στον πηλό.

Η κεραμική αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του. Εδώ δεν υπάρχει πελάτης, παραγγελία ή προθεσμία. Υπάρχουν μόνο ένα υλικό που δεν υπακούει πάντα στο αρχικό σχέδιο, η υπομονή που χρειάζεται για να αποκτήσει μορφή και η ικανοποίηση του να δημιουργείς κάτι που πριν υπήρχε μόνο στη φαντασία σου.

Η απόσταση ανάμεσα στο κατάστημα και στον πηλό είναι τελικά μικρότερη από όσο φαίνεται. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη ύλη περνά από τα χέρια του και μεταμορφώνεται. Η διαφορά είναι ότι στην κεραμική δεν χρειάζεται να ανταποκριθεί σε καμία προσδοκία πέρα από τη δική του ανάγκη να εκφραστεί.

Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro παραμένει στον καρπό του, όχι για να μετατρέψει αυτή τη στιγμή σε επίδοση, αλλά για να αποτυπώσει τη μετάβαση από την ένταση στην ηρεμία. Η εφαρμογή Συναισθηματικής Ευεξίας παρακολουθεί διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, ενώ οι καθοδηγούμενες ασκήσεις αναπνοής λειτουργούν ως μία ακόμη υπενθύμιση ότι η ισορροπία δεν βρίσκεται πάντα στην ακινησία. Μερικές φορές βρίσκεται στη συγκέντρωση που απαιτεί μια δημιουργική διαδικασία.

Το δικό του «wild» αρχίζει εκεί όπου τελειώνει η πόλη

Τις καθημερινές, η μηχανή τον οδηγεί μέχρι το κατάστημα. Τα Σαββατοκύριακα, ο δρόμος συνεχίζεται.

Συχνά ταξιδεύει μόνος, αναζητώντας διαδρομές έξω από την Αθήνα και βουνοκορφές που θα προσεγγίσει με τα πόδια. Η μοναχική απόδραση δεν είναι φυγή από την καθημερινότητά του αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφει σε αυτήν με πιο καθαρό μυαλό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το HUAWEI WATCH GT 7 Pro αποκαλύπτει την πιο περιπετειώδη πλευρά του. Το HUAWEI Sunflower Positioning System, σε συνδυασμό με το dual-band GNSS, προσφέρει ακριβέστερη καταγραφή της πορείας σε outdoor διαδρομές. Οι offline χάρτες, οι πληροφορίες για το υψόμετρο και την κλίση, καθώς και οι ενδείξεις για την απόσταση που απομένει, φέρνουν στον καρπό όσα χρειάζεται για να έχει καλύτερη εικόνα της ανάβασης.

Η αυτονομία φτάνει έως τις 21 ημέρες με ελαφριά χρήση, έως τις 12 ημέρες με τυπική χρήση και έως τις 51 ώρες σε λειτουργία trail running. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι μπορεί να παραμείνει μαζί του από την πόλη μέχρι το βουνό, χωρίς το άγχος μιας καθημερινής φόρτισης. Και όταν χρειαστεί ενέργεια, η πλήρης ασύρματη φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 95 λεπτά.

Επάνω στο μονοπάτι, οι αριθμοί αποκτούν διαφορετικό βάρος. Δεν αποτελούν απλώς το recap μιας προπόνησης. Του δείχνουν πού βρίσκεται, πόσο έχει προχωρήσει, πώς ανταποκρίνεται το σώμα του και τι απαιτεί ακόμη η διαδρομή. Η κορυφή παραμένει δική του. Το ρολόι απλώς τον βοηθά να γνωρίζει καλύτερα τον δρόμο μέχρι εκεί.

Όταν τον ρωτάω τι του έμεινε από τις ημέρες με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro, ξεκινά από την αίσθησή του στον καρπό: είναι τόσο ελαφρύ, λέει, που σχεδόν το ξεχνά. Στην προπόνηση του έκανε εντύπωση πόσο άμεσα ανταποκρίνονταν οι ενδείξεις στις αλλαγές της έντασης και των παλμών του. Στο κατάστημα, ανάμεσα στις παραγγελίες, τον βόλεψε ότι έβλεπε τις ειδοποιήσεις του κινητού και μπορούσε να απαντήσει σε μια κλήση από το ρολόι. «Μπορεί να με συνοδεύσει σε όλα τα τερέν», λέει. Και, στη δική του περίπτωση, αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από μία διαδρομή.

Chase the Wild: η ελευθερία να μη χωράς σε μία εκδοχή του εαυτού σου

Το «Chase the Wild» αποκτά μέσα από τη ζωή του Σιμών ένα πιο προσωπικό και ουσιαστικό νόημα.

Το wild δεν βρίσκεται μόνο στο βουνό, στην ταχύτητα ή στην επόμενη περιπέτεια. Είναι η ελευθερία να μην περιορίζεσαι σε στερεότυπα. Να αγαπάς τη δύναμη και την πειθαρχία της πυγμαχίας, αλλά και την υπομονή που απαιτεί ο πηλός. Να αναζητάς τη μοναχικότητα μιας βουνοκορφής και να επιστρέφεις στο σπίτι για να φροντίσεις ένα γατάκι τριών μηνών. Να εργάζεσαι πολλές ώρες, όχι μόνο από υποχρέωση, αλλά επειδή εξακολουθεί να σε συναρπάζει η διαδικασία του να δημιουργείς.

Για εκείνον, το wild δεν εμφανίζεται μόνο όταν αφήνει πίσω του την Αθήνα. Υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να διαμορφώνει ολόκληρη τη ζωή του... με κίνηση, περιέργεια, δημιουργικότητα και την ανάγκη να δοκιμάζει διαρκώς κάτι καινούργιο.

Και αυτή ακριβώς η πολυδιάστατη καθημερινότητα είναι που επιτρέπει στο HUAWEI WATCH GT 7 Pro να δείξει τον πραγματικό χαρακτήρα του. Ο premium σχεδιασμός του το κάνει μέρος της εμφάνισής του μέσα στην πόλη, η ανθεκτική κατασκευή το ακολουθεί στην προπόνηση και στις εξορμήσεις, ενώ οι λειτουργίες υγείας, άσκησης, χαρτών και αποκατάστασης προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε στιγμής.

Δεν προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζει... Του δίνει μια πιο καθαρή εικόνα του.

Μια ημέρα δεν αρκεί για να περιγράψει έναν άνθρωπο

Το βράδυ, ο Σιμών επιστρέφει στο σπίτι και στο Μαρικάκι. Στην εφαρμογή HUAWEI Health βρίσκεται συγκεντρωμένη η εικόνα της ημέρας... η κίνηση, οι καρδιακοί παλμοί, η προπόνηση, οι στιγμές έντασης και η ανάγκη για αποκατάσταση.

Οι αριθμοί δεν μπορούν να αφηγηθούν ολόκληρη την ιστορία. Δεν γνωρίζουν την ικανοποίηση μιας δύσκολης παραγγελίας που ολοκληρώθηκε, την αίσθηση του πηλού στα χέρια, τη συγκέντρωση πριν από ένα χτύπημα, την ησυχία μιας μοναχικής διαδρομής ή τη στιγμή που μια βουνοκορφή εμφανίζεται μπροστά σου.

Μπορούν, όμως, να αποτυπώσουν τον ρυθμό πίσω από όλα αυτά. Να δείξουν τι απαιτούν από το σώμα και να υπενθυμίσουν ότι, για να συνεχίσεις να δημιουργείς και να αναζητάς την επόμενη περιπέτεια, χρειάζεται να γνωρίζεις εξίσου καλά πότε να κινείσαι και πότε να ξεκουράζεσαι.

Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro ξεκίνησε ως το ρολόι που θα συνόδευε τον Σιμών για τις ανάγκες μιας δοκιμής. Πολύ γρήγορα βρήκε τη θέση του σε μια ζωή που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να το δοκιμάσει και σε έναν καρπό στον οποίο σκοπεύει να παραμείνει.

Γιατί το «Chase the Wild» δεν σημαίνει απαραίτητα να εγκαταλείψεις τη ζωή που έχεις. Μπορεί να σημαίνει να ανακαλύπτεις όλες τις πλευρές που υπάρχουν ήδη μέσα της και να τους επιτρέπεις να συνυπάρξουν.

Να δημιουργείς, να φροντίζεις, να δοκιμάζεις τα όριά σου και να παραμένεις ανοιχτός στην επόμενη διαδρομή. Να διαμορφώνεις, τελικά, τη ζωή σου με τα δικά σου χέρια.