Η Huawei πραγματοποίησε στο Μόναχο της Γερμανίας το European Innovative Product Launch event, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο portfolio νέων flagship συσκευών στις κατηγορίες των smart wearables, tablets, smartphones και audio προϊόντων.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δέσμευση της Huawei να ενσωματώνει την έξυπνη τεχνολογία πιο φυσικά στην καθημερινή ζωή, δίνοντας στους χρήστες περισσότερη ελευθερία να ακολουθούν τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες και τον προσωπικό τους ρυθμό με ενέργεια και σιγουριά.

HUAWEI WATCH GT 7 Series: Νέα εμπειρία για άθληση, outdoor δραστηριότητες και ευεξία

Στο επίκεντρο της παρουσίασης, η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7, η οποία έρχεται με ολοκληρωμένες αλλαγές στον σχεδιασμό, στις δυνατότητες outdoor άθλησης, στην παρακολούθηση της υγείας και στην αυτονομία.

Το HUAWEI WATCH GT 7 διατίθεται σε δύο εκδόσεις, 46 mm και 41 mm, με οκτώ χρωματικές επιλογές, ενώ το HUAWEI WATCH GT 7 Pro έρχεται σε τρεις αποχρώσεις και ξεχωρίζει για τη nano-tech κεραμική στεφάνη και το μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου, που ενισχύουν την αντοχή και την premium αισθητική του. Η σειρά διαθέτει επίσης το νέο EasyCross strap, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές άνεσης και εξατομίκευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πιστή στο στόχο της για βελτιωμένες μετρήσεις άθλησης, η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 εισάγει για πρώτη φορά λειτουργίες ανίχνευσης στροφών και G-Force από τον καρπό, καθώς και νέο indoor snow sports mode. Παράλληλα, οι χάρτες για σκι καλύπτουν περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, δίνοντας στους χρήστες περισσότερα εργαλεία για να εξερευνούν και να απολαμβάνουν τις χειμερινές τους δραστηριότητες.

Οι λειτουργίες ποδηλασίας αναβαθμίζονται με δυνατότητες σχεδιασμού διαδρομής για αναβάσεις, ειδοποιήσεις κλίσης και προειδοποιήσεις για απότομες στροφές. Στον τομέα της ευεξίας, η αναβαθμισμένη λειτουργία Health Insights προσθέτει νέες δυνατότητες, όπως το Physical Readiness score και έξυπνη ανάλυση δεδομένων υγείας, προσφέροντας πιο ξεκάθαρες και πρακτικές προτάσεις για την καθημερινή φροντίδα του χρήστη.

HUAWEI WATCH 6 Series: Η ολοκληρωμένη smartwatch εμπειρία επιστρέφει

Η σειρά HUAWEI WATCH 6 επιστρέφει μετά από έναν χρόνο, φέρνοντας μια νέα all-round flagship εμπειρία για όσους θέλουν ένα smartwatch που συνδυάζει έξυπνες λειτουργίες, άνεση και σύγχρονο σχεδιασμό.

Τα βασικά μοντέλα της σειράς διαθέτουν ελαφρύ σχεδιασμό για άνετη χρήση όλη την ημέρα και διατίθενται σε μεγέθη 46 mm και 41 mm. Η Pro σειρά έρχεται σε εκδόσεις 46 mm και 43 mm, με premium υλικά και υψηλής αισθητικής φινίρισμα.

Με νέο, έξυπνο σχεδιασμό και προηγμένες λειτουργίες προπόνησης, η σειρά HUAWEI WATCH 6 υποστηρίζει ανεξάρτητες κλήσεις, πλοήγηση και πληρωμές απευθείας από τον καρπό. Παράλληλα, οι αναβαθμισμένες λειτουργίες Health Glance, Health Insights και Healthy Living κάνουν την προληπτική διαχείριση της υγείας πιο άμεση και πιο διαισθητική.

HUAWEI WATCH D3: Νέα γενιά παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης από τον καρπό

Η Huawei παρουσίασε επίσης επίσημα το HUAWEI WATCH D3, τη νέα γενιά smartwatch για παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, το οποίο έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE-MDR.

Η συσκευή υποστηρίζει πλέον μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πριν και μετά την άσκηση, καθώς και έξυπνες υπενθυμίσεις μέτρησης. Με τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης της περιπατητικής καταγραφής αρτηριακής πίεσης (ABPM), το HUAWEI WATCH D3 προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης απευθείας από τον καρπό.

HUAWEI MatePad Pro 12-inch: Δημιουργικότητα και παραγωγικότητα χωρίς περιορισμούς

Για όσους θέλουν περισσότερη ελευθερία στη δημιουργία και την παραγωγικότητα, η Huawei παρουσίασε το νέο HUAWEI MatePad Pro 12-inch. Με πάχος μόλις 4,7 χιλιοστά και βάρος 454 γραμμάρια, το νέο flagship tablet συνδυάζει εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό με μια εύκαμπτη OLED PaperMatte Display 12 ιντσών.

Η εμπειρία συμπληρώνεται με AI βελτίωση χειρόγραφων σημειώσεων και air gestures για τη γραφίδα, διευκολύνοντας τη δημιουργία, τη γραφή και την έκφραση ιδεών όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης.

HUAWEI FreeBuds Neo Series: Νέος ήχος για τον σύγχρονο τρόπο ζωής

Στην κατηγορία του ήχου, η Huawei παρουσίασε τη σειρά HUAWEI FreeBuds Neo, σχεδιασμένη για τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας. Με ανανεωμένο σχεδιασμό και καθηλωτική εμπειρία ήχου, τα νέα ακουστικά έρχονται να συνοδεύσουν κάθε στιγμή της ημέρας, από τη μετακίνηση και την εργασία έως την ψυχαγωγία και την επικοινωνία.

Διαθεσιμότητα

Οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες σύντομα και στην Ελλάδα. Οι ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας στα ελληνικά καταστήματα θα ανακοινωθούν από την εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://consumer.huawei.com/gr/