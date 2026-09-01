Νέα κλήρωση του Τζόκερ, που μοίραζε περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 10, 20, 28, 30, 44 και Τζόκερ το 17.
Απόψε σημειώθηκε το 22ο διαδοχικό τζακ ποτ στο Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (3/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=faBpjNPKfHQ}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)