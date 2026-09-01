Άγνωστοι εισέβαλαν δύο φορές σε σχολεία της Νεάπολης Θεσσαλονίκης και έκλεψαν καλώδια από έργο φωτοβολταϊκών, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

Βανδαλισμοί, ζημιές και εικόνες ντροπής. Αυτά άφησαν πίσω τους άγνωστοι που εισέβαλαν τις προηγούμενες μέρες στο μεγάλο πολυκλαδικό σχολικό συγκρότημα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, καταστρέφοντας και αφαιρώντας καλώδια από τα υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκά συστήματα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, οι δολιοφθορές σημειώθηκαν την Πέμπτη 27 και την Κυριακή 30 Αυγούστου στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης και στο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι δράστες φαίνεται να παραβίασαν τις σιδερένιες πόρτες και στη συνέχεια έφτασαν στις ταράτσες των κτιρίων. Μάλιστα, δε δίστασαν να ρίξουν στον αύλειο χώρο τις ξύλινες κουλούρες με τα καλώδια προκειμένου να τις κλέψουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπεύθυνου μηχανικού του έργου, και στελέχους της ΔΕΗ, από το δώμα διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρεθεί:

Τρία στροφεία (κουλούρες) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 95 mm², μήκους 120 m το καθένα,

Δύο στροφεία (κουλούρες) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 50 mm², μήκους 120 m το καθένα,

Ένα στροφείο (κουλούρα) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 50 mm², μήκους 120 m., και

Τρία (3) τεμάχια καλωδίου τύπου NYY, διατομής 95 mm² και μήκους 15 m το καθένα, τα οποία είχαν κοπεί και αφαιρεθεί από ήδη τοποθετημένα καλώδια.

Τα καλώδια είχαν ανέβει με γερανό στο δώμα μόλις την προηγούμενη ημέρα και αντιστοιχούν στον ένα αντιστροφέα από τους δύο που θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΗ) και η διοίκηση του δήμου, για να ακολουθήσει μήνυση κατ’ αγνώστων στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών.

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Στη δεύτερη εισβολή έγιναν αντιληπτοί από ιδιωτικό φύλακα και τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους σοβαρές ζημιές.

Οι κλοπές προκαλούν ισχυρό αίσθημα ανασφάλειας, καθώς σημειώθηκαν στο πλαίσιο έργου εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 450.000 ευρώ από το δημοτικό ταμείο, απειλώντας παράλληλα να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση των εργασιών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς