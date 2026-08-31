Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του star με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η Ζήνα Κουτσελίνη έπειτα από έντεκα χρόνια παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη του Star με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναλαμβάνει τα ηνία της πρωινή ζώνης του σταθμού.

Η γνωστή παρουσιάστρια με τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναλαμβάνει την πρωινή εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», έχοντας στο πλευρό της μία δυναμική ομάδα.

Οι πρώτες πληροφορίες και εικόνες, αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα project που θα περιέχει πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ενημέρωση, επικαιρότητα και συζητήσεις, με προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Αυγούστου, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, αναφέροντας, αποκαλύπτοντας την τηλεοπτική της ομάδα και το περιεχόμενο της εκπομπής.

Αντίστοιχα, η Ζήνα Κουτσελίνη, λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή, το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση, μέσω της οποίας αποκάλυψε τους δικούς της στόχους για τη νέα σεζόν.

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Στο μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε, εκφράζει τις σκέψεις της, τονίζοντας ότι ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η φωνή των τηλεθεατών στα δύσκολα και στα εύκολα.

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Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη

«Ερχόμαστε πια το πρωί να κουβεντιάσουμε παρέα όσα συζητάμε μεταξύ μας πίνοντας τον πρώτο καφέ μαζί σας χαλαρά και χωρίς άγχος! Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη.

Με δημοσιογραφική ματιά και εμπειρία χρόνων αυτός ο καφές θα είναι διαφορετικός. Το καιμάκι του θέλει μαεστρία. Δεν αρκεί μόνο να συζητάς τα θέματα αλλά να έχεις πρωτογενές ρεπορτάζ, να είσαι στο σημείο που συμβαίνουν τα γεγονότα. Η ψυχαγωγία δεν είναι απλά ένας όρος, μια έκφραση, θέλει να ταξιδέψεις να τη βρεις, να την αναζητήσεις με αυτούς που διαθέτουν χιούμορ και οριοθετούν το γέλιο εκεί που πραγματικά υπάρχει.

Συμβαίνουν τόσα γύρω μας που δεν μετράς με τη ζάχαρη πόση δόση γέλιου θα έχεις ή πόσο καφέ ενημέρωσης θα βάλεις για να πιεις, μονό ή διπλό!

Ή ζωή μας δεν έχει χάρακα. Είναι αληθινή και έχει όσα μας απασχολούν και μας κάνουν να χαμογελάμε, να σφίγγουμε τα χείλη ή να πούμε επιτέλους ακούσαμε όσα θέλαμε κι εμείς να πούμε σ´ αυτή την παρέα. Φιλοδοξούμε να γίνουμε η φωνή σας στα δύσκολα και τα εύκολα, στο φως και το σκοτάδι, στην αγκαλιά και το χαμόγελο, στο δάκρυ και στο γέλιο, στην ζωή!

Στον πρώτο μας καφέ λοιπόν με τη δική μας παρέα!!!».

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