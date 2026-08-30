Ενώ το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία τροχοδρόμησης, παρουσιάστηκε τεχνικό ζήτημα, με τον πιλότο να αποφασίζει την επιστροφή του στη θέση στάθμευσης.

Σε πολύωρη ταλαιπωρία εξελίχθηκε η πτήση 183 επιβατών από τα Χανιά προς τη Θεσσαλονίκη, όταν τεχνικό πρόβλημα σε Boeing 737 προκάλεσε καθυστέρηση περίπου πέντε ωρών, ένταση και αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης».

Η πτήση χαμηλού κόστους ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 16:40. Ωστόσο, ενώ το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία τροχοδρόμησης, παρουσιάστηκε τεχνικό ζήτημα, με τον πιλότο να αποφασίζει την επιστροφή του στη θέση στάθμευσης.

Τεχνικοί ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το Boeing μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την πτήση. Περίπου δύο ώρες αργότερα έγινε νέα προσπάθεια εκκίνησης των κινητήρων, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίστηκε εκ νέου σχετική ένδειξη στα όργανα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Χανίων, οι 183 ταξιδιώτες παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα στο αεροσκάφος, με την πολύωρη αναμονή να προκαλεί δυσφορία και έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν επιβάτες ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να το αγοράσουν, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια.

Όταν τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» για την αναχώρηση και το αεροσκάφος άρχισε και πάλι να τροχοδρομεί, αρκετοί επιβάτες δήλωσαν ότι, έπειτα από όσα είχαν προηγηθεί, δεν επιθυμούσαν πλέον να πραγματοποιήσουν το ταξίδι.

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Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με φωνές και αναστάτωση, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και μία δεύτερη υπέστη κρίση πανικού. Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση.

Τελικά, 25 επιβάτες επέλεξαν να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος. Κατά την επιβίβασή τους σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Θεσσαλονίκη, με το αεροσκάφος να απογειώνεται τελικά στις 21:50, περίπου πέντε ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.