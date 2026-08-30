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Δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης φέρεται να είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν εκτόξευση ρουκετών.

Έκρηξη ακούστηκε την Κυριακή κοντά στο ιρανικό νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά από αναφορές ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε την πληροφορία για την έκρηξη, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία της. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέεται με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε προηγηθεί.

Νωρίτερα, το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν εκτόξευση ρουκετών που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες προς το Στενό του Ορμούζ. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το πλήγμα είχε στόχο να εμποδίσει νέα ναρκοθέτηση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

{https://x.com/ferozwala/status/2094153392209969429}

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Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, από την πλευρά τους, προειδοποίησαν ότι η αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί.