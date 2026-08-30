Τα πεδία που παραμένουν στο τραπέζι της ΔΕΘ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του πακέτου οικονομικών μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις βασικές παρεμβάσεις και να διατηρεί ανοιχτές ορισμένες εκκρεμότητες μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν από τις ανακοινώσεις.

Ο βασικός κορμός του σχεδιασμού αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, οικογένειες και αγρότες, ενώ ξεχωριστό σκέλος αποτελούν οι στεγαστικές και ενεργειακές παρεμβάσεις. Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων για το 2027 εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, ενώ με τις πρόσθετες ενεργειακές επενδύσεις η συνολική περίμετρος μπορεί να υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ.

Στην πράξη, το πακέτο διαμορφώνεται γύρω από έξι βασικές παρεμβάσεις και δύο πρόσθετα πεδία στα οποία οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη κλείσει πλήρως.

Πρώτη παρέμβαση αφορά το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Η κατεύθυνση που εξετάζεται δεν προβλέπει κατάργηση του συστήματος, αλλά στοχευμένες διορθώσεις για φορολογουμένους που εμφανίζουν συνεπή φορολογική συμπεριφορά. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ, η διασύνδεση με POS και myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αναμένεται να λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση ελαφρύνσεων. Το σημερινό σύστημα αποφέρει περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ μετά τις αλλαγές τα έσοδα εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστούν στα 300-350 εκατ. ευρώ.

Δεύτερη παρέμβαση είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Για τους αυτοαπασχολουμένους εξετάζεται περαιτέρω υποχώρηση του ισχύοντος συντελεστή, ενώ για τις επιχειρήσεις το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σταδιακή ελάφρυνση με ορίζοντα περισσότερων ετών. Αντίθετα, η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20% και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα δεν φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να περιλαμβάνονται στον βασικό – αρχικό σχεδιασμό.

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Τρίτη παρέμβαση είναι η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Το σημείο που παραμένει υπό συζήτηση είναι η κατανομή του οφέλους. Εξετάζεται είτε η ισόποση κατανομή μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είτε η μεταφορά ολόκληρης της μείωσης στους εργαζομένους, ώστε να υπάρξει άμεση ενίσχυση των καθαρών αποδοχών.

Το τέταρτο μέτρο αφορά στον κατώτατο μισθό. Ο σχεδιασμός προβλέπει νέα αύξηση, με το ύψος του να αναμένεται να κινηθεί προς τα 950 ευρώ ή και υψηλότερα. Η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει και τις αποδοχές στον δημόσιο τομέα μέσω του μηχανισμού σύνδεσης που έχει θεσπιστεί. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σίτισης.

Η πέμπτη παρέμβαση αφορά στους συνταξιούχους. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου θεωρείται δεδομένη, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω αύξησή της ή η διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις που δημιουργεί η σημερινή δομή της κλίμακας.

Η έκτη παρέμβαση αφορά οικογένειες και αγρότες. Για τις οικογένειες εξετάζονται πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, ιδιαίτερα για τρίτεκνους, καθώς και ενίσχυση ανά παιδί με εισοδηματικά κριτήρια. Στο ίδιο πλαίσιο έχει συζητηθεί και μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα.

Για τους αγρότες προετοιμάζεται ξεχωριστή φορολογική παρέμβαση, παράλληλα με μέτρα για την ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και την ομαλή εξέλιξη των πληρωμών.

Τέλος, πέρα από τα έξι βασικά μέτρα, δύο ακόμη πεδία παραμένουν στο τραπέζι. Το πρώτο είναι το στεγαστικό, όπου εξετάζεται νέο πρόγραμμα στη λογική του «Σπίτι μου», αλλά και παράταση φορολογικών κινήτρων για κλειστά ακίνητα, μακροχρόνιες μισθώσεις και νέες οικοδομές. Το δεύτερο δε πεδίο, αφορά στις ενεργειακές επενδύσεις. Μέσω της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής σχεδιάζεται η διοχέτευση πόρων άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028 σε ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.