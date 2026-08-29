H Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτεταμένης θερμής περιόδου. Με την τελευταία ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζεται τη νέα 10ήμερη πρόβλεψη για την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες μέρες.

Θυελλώδεις βοριάδες θα επικρατήσουν σήμερα Σάββατο στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς παραμένει ακραίος σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι θερμός τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες, κυρίως στη Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, με ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές από το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή, πάντως, έρχεται σταδιακή βελτίωση. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα θα υποχωρήσουν περαιτέρω, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Θα κυμανθεί στους 35-36 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένονται μπόρες στα ορεινά.

Στο κόκκινο τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Στο κόκκινο τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Καστελλόριζο και Κάρπαθος, όπου θα ισχύει Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, λόγω των ανέμων, με ριπές από 8 ως 9 Μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 αναμένεται, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).για:

την Αττική,

τη νοτια Εύβοια,

τη νότια Λακωνία,

τις Κυκλάδες

και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Ο βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα ανατολικά όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα, μετά το «σαραντάρι» παραμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, περίπου στους 38 Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Εμμανουήλ.

Ο καιρός τον Σεπτέμβριο

Καλοκαιρινός φαίνεται πως θα παραμείνει ο καιρός και τον Σεπτέμβριο με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

H Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτεταμένης θερμής περιόδου. Με την τελευταία ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζεται τη νέα 10ήμερη πρόβλεψη για την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες μέρες.

Όπως αναφέρει, η ζέστη θα επιμείνει στην Αθήνα και κατά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Μετά από μια μικρή υποχώρηση το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος φαίνεται να επιστρέφει σε επίπεδα 34–35°C από την 1η έως περίπου την 3η Σεπτεμβρίου. Ακόμη και προς το τέλος του δεκαημέρου, οι περισσότερες προβλέψεις κρατούν τις μέγιστες πάνω από τους 32°C.

Όπως ενημερώνει ο κ. Κολυδάς η θερμοκρασία στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται περίπου στους 30°C, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να είναι 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.

Παράλληλα τα επίπεδα βροχής θα παραμείνουν αρκετά χαμηλά.