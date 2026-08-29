Η λειτουργία αφύγρανσης (Dry mode) επιτρέπει τη βελτίωση της θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους χωρίς την αλόγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η συμβατική ψύξη.

Στα σύγχρονα κλιματιστικά η επίτευξη ευχάριστης θερμοκρασίας δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, αλλά και από τον έλεγχο της υγρασίας.

Πολλοί χρήστες καταφεύγουν στη ρύθμιση Cool σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι η αυξημένη σχετική υγρασία. Η επιλογή Dry παρέχει μια έξυπνη εναλλακτική, εστιάζοντας στην απομάκρυνση των υδρατμών από τον αέρα, προσφέροντας αίσθηση δροσιάς με ένα κλάσμα της ενεργειακής δαπάνης.

Πώς δουλεύει η αφύγρανση

Σε αντίθεση με την πλήρη λειτουργία ψύξης, το πρόγραμμα Dry θέτει τον συμπιεστή σε χαμηλές στροφές και διατηρεί τον ανεμιστήρα στην ελάχιστη ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας περνά αργά πάνω από τα ψυκτικά στοιχεία, επιτρέποντας την αποτελεσματική συμπύκνωση και απομάκρυνση του νερού, ενώ στη συνέχεια ανακυκλώνεται στεγνός στον χώρο.

Καθώς η μονάδα δεν εργάζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, η κατανάλωση ρεύματος υποχωρεί αισθητά. Στις περισσότερες συσκευές, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά τη διάρκεια της αφύγρανσης.

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Διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο του κλιματιστικού

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξαρτάται άμεσα από την τεχνολογία της συσκευής:

Inverter Mini-Split: Αποτελούν την πιο αποδοτική κατηγορία, καθώς αυξομειώνουν με ακρίβεια την ισχύ του συμπιεστή για σταθερή αφαίρεση της υγρασίας.

Αποτελούν την πιο αποδοτική κατηγορία, καθώς αυξομειώνουν με ακρίβεια την ισχύ του συμπιεστή για σταθερή αφαίρεση της υγρασίας. Μονάδες Παραθύρου: Εμφανίζουν μικρότερη προσαρμοστικότητα, εξαιτίας των πιο απότομων κύκλων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συμπιεστή.

Εμφανίζουν μικρότερη προσαρμοστικότητα, εξαιτίας των πιο απότομων κύκλων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συμπιεστή. Κεντρικός Κλιματισμός: Συνήθως στερείται αυτόνομης επιλογής Dry, καθώς η αφύγρανση συντελείται παράλληλα με την ψύξη. Για αυξημένες ανάγκες, απαιτείται η εγκατάσταση κεντρικού αφυγραντήρα στους αεραγωγούς.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την ενεργοποίησή της

Η λειτουργία Dry προσφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανεκτή αλλά η υγρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα - όπως κατά τις βροχερές καλοκαιρινές ημέρες ή κατά τις μεταβατικές περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να μην παραμένει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, καθώς η υπερβολική ξήρανση της ατμόσφαιρας μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική δυσφορία και άσκοπη καταπόνηση της συσκευής.

Πηγή: thespruce.com