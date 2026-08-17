Η τακτική αλλαγή του φίλτρου είναι ένα σημαντικό βήμα συντήρησης, όμως οι περισσότεροι από εμάς δεν ασχολούμαστε συχνά με την ίδια την εξωτερική μονάδα.

Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι λίγο ξεσκόνισμα, τρίψιμο και καθάρισμα μπορούν να βοηθήσουν ώστε το σπίτι μας να παραμένει σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, την ώρα που καθαρίζετε τα λίπη από την κουζίνα ή απομακρύνετε τα χνούδια από το στεγνωτήριο, είναι πιθανό να ξεχνάτε κάποιες συσκευές. Μία από αυτές είναι το κλιματιστικό.

Η τακτική αλλαγή του φίλτρου είναι ένα σημαντικό βήμα συντήρησης, όμως οι περισσότεροι από εμάς δεν ασχολούμαστε συχνά με την ίδια την εξωτερική μονάδα, εκτός κι αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Ευτυχώς, ο καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού είναι σχετικά απλή διαδικασία και, ναι, είναι ασφαλές να τη βρέξετε με λάστιχο – αρκεί πρώτα να έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και να περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Είναι απολύτως κατανοητό να διστάζετε να ρίξετε άφθονο νερό στο κλιματιστικό, όμως οι εξωτερικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να βρέξετε κάθε σημείο της μονάδας, αλλά ένα απλό λάστιχο κήπου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και βρωμιάς που συσσωρεύονται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν το πλένετε

Υπάρχουν, φυσικά, ορισμένοι περιορισμοί. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να διακόψετε την παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζετε τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και εξασφαλίζετε ότι τίποτα δεν θα τεθεί σε λειτουργία όσο καθαρίζετε τη μονάδα.

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Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιεστικό πλυστικό μηχάνημα (pressure washer) για να καθαρίσετε το κλιματιστικό. Μπορεί να φαίνεται πιο αποτελεσματική λύση, όμως η πολύ υψηλή πίεση του νερού μπορεί να στραβώσει τα ευαίσθητα πτερύγια και τα στοιχεία του συμπυκνωτή, προκαλώντας τελικά περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθείτε να λύσετε.

Τέλος, επιλέξτε μια ημέρα κατάλληλη για να στεγνώσει η μονάδα. Πριν επαναφέρετε το ρεύμα, θα πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως. Αν ο καιρός είναι συννεφιασμένος, βροχερός ή υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία, η διαδικασία στεγνώματος μπορεί να διαρκέσει αρκετά.

Γιατί πρέπει να καθαρίζετε την εξωτερική μονάδα

Επειδή βρίσκεται συνήθως σε σημείο που δεν βλέπουμε καθημερινά, ο καθαρισμός του κλιματιστικού εύκολα καταλήγει στο τέλος της λίστας με τις δουλειές του σπιτιού. Δεν θα πρέπει όμως να τον αμελείτε, όσο δελεαστικό κι αν είναι.

Ο τακτικός καθαρισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της συντήρησης και μπορεί να συμβάλει στην παράταση της ζωής του συστήματος κλιματισμού. Η συσσώρευση χώματος, σκόνης και άλλων υπολειμμάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόδοση του κλιματιστικού, αναγκάζοντάς το να δουλεύει περισσότερο για να διατηρήσει μια άνετη θερμοκρασία.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του λογαριασμού ρεύματος, ενώ μακροπρόθεσμα προκαλεί μεγαλύτερη φθορά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Αν δεν θέλετε να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το κλιματιστικό σας μετά από λίγα χρόνια, είναι σημαντικό να προγραμματίζετε τακτική συντήρηση, να αλλάζετε τα φίλτρα και να διατηρείτε καθαρή τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική μονάδα.

Η βρωμιά επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα

Υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα. Αν η μονάδα προσπαθεί να λειτουργήσει ενώ είναι καλυμμένη από στρώματα σκόνης, βρωμιάς και μούχλας, ένα μέρος αυτών των ρύπων μπορεί να καταλήξει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μπορεί αυτό να σημαίνει απλώς λίγη περισσότερη σκόνη, όμως σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ένα βρώμικο κλιματιστικό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στον χώρο.

Μούχλα και βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε μια μονάδα που δεν καθαρίζεται σωστά και στη συνέχεια να διασκορπιστούν στον χώρο, ενώ τα αυξημένα επίπεδα σκόνης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι ή έχουν αλλεργίες.

Ένας καθαριστής αέρα μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή λύση, όμως για ουσιαστική και μακροχρόνια βελτίωση χρειάζεται βαθύς καθαρισμός του κλιματιστικού, απευθείας στην πηγή του προβλήματος.

πηγή: housedigest