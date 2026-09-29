Τέλος χρόνου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της β φάσης προσλήψεων αναπληρωτών - Δείτε τα αποτελέσματα και το διαδικαστικό για την ανάληψη καθηκόντων

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 6.683 αναπληρωτών για την β φάση της κάλυψης των κενών στα σχολεία για την χρονιά 2026-2027. Η σημερινή κάλυψη αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καθώς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες στα σχολεία.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Β’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Οι προσλήψεις της β φάσης έρχονται να καλύψουν μέρος των 21.000 κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον των αναπληρωτών στρέφεται πλέον στην περιοχή πρόσληψης, την ειδικότητα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς η κατανομή των θέσεων καθορίζει σε ποια σχολεία θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεκινά και το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι προσλήψεις

5.880 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

* 2.459 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

* 1.579 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

* 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

* 971 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση,

* 90 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

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Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων [εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ] λόγω έλλειψης υποψηφίων.

778 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Παράλληλα με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλαμβάνονται 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά το πλέγμα δομών που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα:

* 356 προσλαμβάνονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),

* 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη),

* 68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),

* 33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

25 προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.

• Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.