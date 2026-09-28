Οι γονείς του 1ου Δημοτικού Μεγάρων επιμένουν στη δωρεά Κασιδιάρη την ίδια ώρα που η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά από το κράτος να πράξει τα δέοντα και να χορηγήσει το απαιτούμενο ποσό ως αυτονόητα οφείλει – Όσα δήλωσε στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος που έχει προκαλέσει η οικονομική δωρεά του Ηλία Κασιδιάρη προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά την άμεση επιστροφή των χρημάτων και την ανάληψη ευθύνης από τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα του σχολικού κτιρίου.

«Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας»

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση ευχαριστήριου μηνύματος του Συλλόγου Γονέων για την οικονομική ενίσχυση, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στη συνέχεια αφαιρέθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης», ο οποίος με ανακοίνωσή του καλεί τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα την ευθύνη για την επισκευή της στέγης και συνολικά για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

Mε κεντρικό μήνυμα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας», οι εκπαιδευτικοί ζητούν να καλυφθούν οι ανάγκες του 1ου Δημοτικού από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όχι μέσω ιδιωτικών χορηγιών. Όπως τονίζεται, «αρνούμαστε κάθε χορηγία βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες! Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

Έχουν ευθύνη που, αντί να ακούσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις διεκδικήσεις τους, αντί να πάρουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επιλέγουν να δίνουν λεφτά για νατοϊκούς εξοπλισμούς, να αναβαθμίζουν υποδομές της περιοχής για τις ανάγκες του πολέμου! Έτσι, στρώνουν το έδαφος και για τη δράση αυτών των ομάδων! Και ταυτόχρονα η –για μια ακόμα φορά συστημική– στάση των φασιστών απαλλάσσει την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και τον Δήμο από την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα! Διεκδικούμε την άμεση επισκευή της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου! Έλεγχος και επισκευή όλων των σχολείων, ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν τα σχολεία μας σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τον φασισμό»

Μιλώντας στο Dnews, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, καταδίκασε το συμβάν, τονίζοντας ότι «Είναι απαράδεκτο σχολεία να αναγκάζονται να αναζητούν δωρεές για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους και να εμφανίζονται ως ευεργέτες πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική ναζιστική δράση. Η αποδοχή τέτοιων δωρεών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως πράξη κοινωνικής προσφοράς. Η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολείων ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία και τους Δήμους. Τα σχολεία μας δεν έχουν ανάγκη από χορηγούς και "σωτήρες", αλλά από γενναία κρατική χρηματοδότηση και δημόσια, δωρεάν παιδεία.

Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν τα σχολεία μας σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τον φασισμό! Η εκπαιδευτική κοινότητα και τα σωματεία οφείλουμε με καθαρές κουβέντες, χωρίς "ναι μεν αλλά" να αναλάβουμε με τη στάση και τη δράση μας να μη βρουν ούτε χαραμάδα για να σταθούν φασιστικές απόψεις και τα "κατακάθια" που τις εκφράζουν. Λέμε καθαρά "έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας". Οι εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη να μιλήσουμε στα παιδιά για τον φασισμό και τον ναζισμό, να αναδείξουμε τις ιστορικές τους ρίζες και να εξηγήσουμε το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα που τους γεννά, τους θρέφει και τους στηρίζει. Τις επόμενες ημέρες δυναμώνουμε τις πρωτοβουλίες των συλλόγων μέσα στις τάξεις σε αυτή την κατεύθυνση».

Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας Εκπαιδευτικών και Γονέων: «Να επιστραφεί άμεσα η δωρεά»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η παρέμβαση από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, που, με επιστολή του προς το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, χαρακτηρίζει το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό και ζητά από τη Διεύθυνση του σχολείου και τους λοιπούς εμπλεκομένους φορείς να καταδικάσουν τη δωρεά, να προχωρήσουν και σε επιστροφή των χρημάτων και ακύρωση της δωρεάς.

Όπως σημειώνεται, «Ήταν ενήμερη η Διεύθυνση του Σχολείου, το Σχολικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την αποδοχή χρηματικών ποσών εντός του σχολικού χώρου από ένα καταδικασμένο στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης; ​Έχουν ελεγχθεί οι νομικές και διοικητικές παράμετροι τέτοιων "δωρεών", όπως και το αν αυτές συνάδουν με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων; Ποιο είναι το παιδαγωγικό μήνυμα που εκπέμπεται στα παιδιά, όταν το σχολείο τους εμφανίζεται –έστω και μέσω του Συλλόγου Γονέων– να αποδέχεται ως "ευεργέτη" έναν θιασώτη του ναζισμού και της βίας; Πώς θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όταν το σχολείο έχει δεχτεί χρήματα από κάποιον που δημόσια δήλωνε ότι "ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί από την Ιστορία"; Η στάση της "ουδετερότητας", της αποσιώπησης ή της μετάθεσης ευθυνών σε "τρίτους" στην προκείμενη περίπτωση δεν συνιστά στάση ευθύνης. Αντίθετα, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, η σιωπή των θεσμικών οργάνων εκλαμβάνεται από την κοινωνία και την κοινή γνώμη ως ανοχή και συγκάλυψη. ​Σε μια περίοδο που το ζήτημα λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα ενημέρωσης, η διοικητική και παιδαγωγική αδράνεια εκθέτει προσωπικά και θεσμικά όσους επιλέξουν να "κλείσουν τα μάτια", αφήνοντας το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων να ταυτίζεται στη δημόσια σφαίρα με πρακτικές νομιμοποίησης της φασιστικής βίας. Τα σχολεία μας είναι νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένα ως χώροι δημοκρατίας, αλληλεγγύης και παιδείας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπούν σε πεδίο "ξεπλύματος" καταδικασμένων από την Ιστορία ιδεολογιών και από τη Δικαιοσύνη εγκληματικών οργανώσεων».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vd49k83bVXCKcbhZdyuVJHGXGzxkkfAQhG4QUQ7zvfuHHtRyPUC7XtgicRSuqF3al&id=61586775117987}

«Απέναντι στον κίνδυνο της ακροδεξιάς ο αγώνας για Δημοκρατία αρχίζει και μέσα στο σχολείο»

Τον ρόλο του σχολείου στην αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς και στην καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης αναδεικνύει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε., επισημαίνοντας ότι η αντιφασιστική και αντιρατσιστική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται σε επετειακές δράσεις, αλλά πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής σχολικής ζωής. Στην παρέμβασή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς αποτελεί πλέον πραγματικότητα σε πολλές χώρες, καθώς, όπως αναφέρει, ακροδεξιά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο, ενώ θέσεις που σχετίζονται με την ξενοφοβία, τον αυταρχισμό και τη στοχοποίηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Όπως σημειώνεται, «Η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι πια μια προειδοποίηση για το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα που απλώνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Ακροδεξιά κόμματα διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο, ακροδεξιές δυνάμεις και η ρητορική τους βρίσκουν περισσότερο χώρο στον δημόσιο διάλογο. Η ξενοφοβία, ο αυταρχισμός και η στοχοποίηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων παρουσιάζονται όλο και συχνότερα ως "κανονικές" πολιτικές θέσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί έξω από αυτή την πραγματικότητα. Κάποιοι επιχειρούν να ξαναδώσουν χώρο στον φασισμό, επενδύοντας στον φόβο, στον κοινωνικό θυμό και στη λήθη. Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έδειξε πόσο σοβαρός είναι αυτός ο κίνδυνος. Κάμερες και δημοσιογράφοι περίμεναν έξω από τη φυλακή για να καταγράψουν και να μεταδώσουν δηλώσεις ενός καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή! Έτσι αντιλαμβάνεται ένα τμήμα των ΜΜΕ τον ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία! Η μετατροπή της εξόδου από τη φυλακή ενός καταδικασμένου εγκληματία σε σκηνή δημόσιας προβολής είναι απαράδεκτη. Κάθε αναφορά σε αυτόν και στους όμοιούς του φασίστες οφείλει να συνοδεύεται από την καθαρή υπενθύμιση της καταδίκης του και της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Δεν επιτρέπεται η εικόνα να σβήνει την ιστορία ούτε τα θύματα της φασιστικής βίας να χάνονται πίσω από τις δηλώσεις ενός εγκληματία.

Το σχολείο έχει καθοριστικό ρόλο απέναντι στον φασισμό. Όχι επειδή μπορεί μόνο του να λύσει ένα κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα, αλλά επειδή εκεί τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνουν ισότητα, ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκεί μπορούν να μάθουν να αναγνωρίζουν πώς ο φασισμός καλλιεργεί τον φόβο, κατασκευάζει εχθρούς, διαδίδει ψέματα και δικαιολογεί τη βία. Η αντιφασιστική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια ομιλία τον χρόνο. Χρειάζεται να διατρέχει τη διδασκαλία και την καθημερινή ζωή του σχολείου. Να γνωρίζουν οι μαθητές την ιστορία του φασισμού, της Κατοχής, του Ολοκαυτώματος και της Αντίστασης. Να συζητούν με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους πώς λειτουργούν οι προκαταλήψεις και η ρητορική μίσους. Να μπορούν να αμφισβητούν ένα παραπλανητικό βίντεο, ένα ρατσιστικό «αστείο» ή μια θεωρία συνωμοσίας, αντί να τα αποδέχονται ως αλήθεια.

Πάνω απ’ όλα, το σχολείο πρέπει να εφαρμόζει όσα διδάσκει. Ένα παιδί που στοχοποιείται για την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του χρειάζεται άμεση προστασία και στήριξη. Μια τάξη όπου οι μαθητές ακούν ο ένας τον άλλον, συνεργάζονται και συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν δίνει καθημερινό περιεχόμενο στη δημοκρατία. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις ηλικίες, ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αντιρατσιστική και αντιφασιστική αγωγή, ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Να δίνεται χρόνος για συζήτηση και συλλογικές δράσεις, καθώς και σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ρατσισμού και βίας. Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς χωρίς τα αναγκαία μέσα. Απέναντι στην ακροδεξιά δεν αρκεί να θυμόμαστε πού οδήγησε ο φασισμός. Χρειάζεται να δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια να τον αναγνωρίζουν όταν εμφανίζεται ξανά, να υπερασπίζονται όποιον στοχοποιείται και να μη θεωρούν ποτέ το μίσος φυσιολογικό».

Kωστής Παπαϊωάννου: «Ο Κασιδιάρης απειλεί και βλάπτει όλα όσα εκπροσωπεί το σχολείο και η παιδεία»

Εξίσου αιχμηρή είναι και η τοποθέτηση του Κωστή Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικού και προέδρου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, που στρέφεται κατά της στάσης των γονέων του σχολείου που αποδέχθηκαν την επίμαχη δωρεά και τονίζει:

«Γονείς 1ου Δημοτικού Μεγάρων: όλο και χειρότερα

(ή, όταν η απολογία για το λάθος είναι χειρότερη και από το λάθος)

Μετά την κατακραυγή, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου δημοτικού σχολείου Μεγάρων απέσυρε την ανάρτηση με την οποία ευχαριστούσε θερμά τον Κασιδιάρη για τη δωρεά του. Δεν έμεινε δυστυχώς εκεί.

Αντί να ζητήσει συγγνώμη, αντί –ακόμα καλύτερα– να γυρίσει τα χρήματα πίσω εξηγώντας ότι ήταν κακός χειρισμός η αποδοχή τους, τι κάνει;

Σπαταλάει εκατοντάδες φλύαρες λέξεις για να ντύσει αυτό που πραγματικά πιστεύει: δόθηκε πολιτική διάσταση, λένε, που τους στενοχωρεί. Και δεν σημαίνει πολιτική τοποθέτηση, λένε, η δημόσια αναγνώριση της δωρεάς.

Άρα, θα έπαιρναν χρήματα και από το συνδικάτο του κανονικού εγκλήματος, όχι μόνο του ναζιστικού.

Θα έλεγαν "ευχαριστούμε τη Μαφία".

Θα ευχαριστούσαν δημόσια και την Ένωση Νονών της Νύχτας.

Θα έβαζαν πλακέτα στο σχολείο για τον Σύλλογο Φίλων του Αλκέτ Ριζάι.

Και θα έκαναν ανάρτηση για το Καρτέλ ναρκωτικών και τη Μαφία της εμπορίας ανθρώπων.

Αρκεί να έπαιρναν λεφτά για τη στέγη.

Ακόμα χειρότερο από το αρχικό τους κατόρθωμα είναι πως κάνουν ότι δεν κατάλαβαν.

Δεν κατάλαβαν τάχα ότι η δημόσια ευχαριστία ενός σχολείου προς τον καταδικασμένο διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης τον βοηθάει να ξεπλύνει τα κακουργήματά του, την ποινή του και τη σβάστικα από το μπράτσο.

Δεν κατάλαβαν τάχα ότι με τη στάση τους δίνουν το χειρότερο μάθημα στα ίδια τα παιδιά τους: δεν πειράζουν οι φόνοι, τα όπλα, οι επιθέσεις, το αίμα, η λατρεία στον Χίτλερ.

Εμείς, οι γονείς σας, ο σύλλογος γονέων, θεωρούμε ευεργέτη τον εγκληματία.

Αλήθεια, ο σύλλογος διδασκόντων, η διεύθυνση του σχολείου, η διεύθυνση εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι γονείς, δεν έχουν να πουν κάτι;

Δεν έχουν να δώσουν ένα μάθημα ελευθερίας και αξιοπρέπειας στα παιδιά;

Αυτά τα παιδιά μπορεί να πιστεύουν ότι κάποιοι τρελοί και παράξενοι αντιδρούν στις δωρεές ενός καλού ευεργέτη. Θα τα αφήσουν να το πιστεύουν;

Όσοι εμπλέκονται πρέπει να πουν ανοιχτά: δεν παίρνουμε λεφτά από καταδικασμένους νεοναζί εγκληματίες.

Ο Κασιδιάρης απειλεί και βλάπτει όλα όσα εκπροσωπεί το σχολείο και η παιδεία».

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