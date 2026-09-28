Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών για τα κόμματα που εκπροσωπούν «κακομοίρηδες» και «νοικοκύριδες».

Αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη κράτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος, ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο κ. Καλογερόπουλος, μιλώντας στο MEGA, ρωτήθηκε για τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη σχετικά με τα κόμματα που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εκπροσωπούν «κακομοίρηδες» και «νοικοκύριδες».

«Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός»

Ο «γαλάζιος» βουλευτής επέλεξε να πάρει σαφείς αποστάσεις από τη συγκεκριμένη ρητορική, αναφερόμενος παράλληλα στη διαδρομή του κ. Θεοχάρη και στη συμμετοχή του στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο. Κι σε έχουν και υφυπουργό Εξωτερικών. Και έχεις ψηφίσει και τις Πρέσπες… θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και πιο σεβάσμιος στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί δημόσια διαφοροποίηση από πλευράς βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: Είστε αλαζόνες;

Καλογερόπουλος: Φαίνεται;

Δημοσιογράφος: Σε κάποιους φαίνεται έτσι, λέει η κα Μπακογιάννη. Έτσι λένε και κάποια στελέχη σας ότι έχετε καβαλήσει το καλάμι κάποιοι. Και επίσης ακούμε και κάτι δηλώσεις του στυλ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι για τους νοικοκυραίους και οι υπόλοιποι είναι για τους νοικοκυραίους. Τι γίνεται;

Καλογερόπουλος: Τα ξεχωρίζουμε. Κάποιοι το καλάμι που μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν οτι είναι καβαλάρηδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρατε δεν στέκει για τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον για μένα που είμαι Νεοδημοκράτης και βλέπω τις λαϊκές τάξεις που στηρίζουν αυτή την παράταξη, δεν μπορείς να τους λες ότι είναι φουκαράδες.

Δημοσιογράφος: Άρα με αυτά τα στελέχη τι πρέπει να κάνετε κύριε Καλογερόπουλε; Χωράνε αυτά τα στελέχη με τέτοιες δηλώσεις;

Καλογερόπουλος: Ακούστε με. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσει. Όμως όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και απο άλλο χώρο. Κι σε έχουν και υφυπουργό Εξωτερικών. Και έχεις ψηφίσει και τις Πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη και εκλέγεσαι και σε βοηθάει κιόλας. Γιατί εδώ η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή, προσπαθεί να κάνει μια ανέλιξη, να μεγεθυνθεί, αλλά όχι για να αλλάξει. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και πιο σεβάσμιος στον κόσμο.

Δημοσιογράφος: Κάνουν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι δηλώσεις κύριε Καλογεροπούλου και βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές.

Καλογερόπουλος: Εγώ δεν είμαι.

Δημοσιογράφος: Εκεί. Όλα έχουν τη σημασία τους.

Καλογερόπουλος: Όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ο πολίτης, ο οποίος σήμερα έχει τη δυσκολία του και υπάρχει δυσκολία, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να ωραιοποιήσει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να του λες αν η δημοκρατία που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι φουκαράς. Συγγνώμη.