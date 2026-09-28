Οι «κακομοίρηδες» και οι «νοικοκύρηδες» του Χάρη Θεοχάρη και η προτροπή του Σπύρου Κουλκουδίνα σε όσους δεν αντέχουν τα 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκάλεσαν πολλά σχόλια στην πλατφόρμα Χ.

Δύο δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών με διαφορά μόλις μερικών ωρών ήταν αρκετές για να επαναφέρουν στο προσκήνιο μία συζήτηση που δεν αφορά μόνο την ακρίβεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Από τη μία ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, μίλησε για κόμματα που «εκπροσωπούν τον κακομοίρη» και για τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί τους «νοικοκύρηδες». Από την άλλη ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος, μιλώντας για το κόστος των καυσίμων, είπε πως «αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου», μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Δηλώσεις που θα μπορούσε εύκολα κάποιος να χαρακτηρίσει κυνικές και να καταλογίσει στους δύο «γαλάζιους» πολιτικούς έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος ζωής.

Και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, οι «κακομοίρηδες» και οι «νοικοκύρηδες» από τη μία και τα 10 ευρώ για τη βενζίνη από την άλλη έδωσαν νέα τροφή για αντιδράσεις και σχόλια στο Χ.

Οι «κακομοίρηδες» και οι «νοικοκύρηδες» του Θεοχάρη

Η συζήτηση στο Action24 αφορούσε την ακρίβεια, με τον Χάρη Θεοχάρη να αναγνωρίζει αρχικά ότι υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται, αλλά να επιμένει ότι η εικόνα της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται στη «μιζέρια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δεν θα ωραιοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά δεν θα τη μηδενίσουμε κιόλας», ανέφερε μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει πρόοδος» και επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Όταν η Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε λέγοντας ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών μοιάζει να βρίσκεται «σε άλλη χώρα», η αντιπαράθεση ανέβηκε σε ένταση.

«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες», είπε ο Χάρης Θεοχάρης.

«Αυτόν δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη;», τον ρώτησε η Τόνια Αντωνίου, με τον ίδιο να απαντά: «Εσείς τον χαρακτηρίζετε».

Στη συνέχεια επιχείρησε να εξηγήσει τι εννοούσε, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους «νοικοκύρηδες», στους οποίους συμπεριέλαβε και «τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι δεν αναφερόταν μόνο σε εύπορους πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloml772xzoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν αντέχεις 10 ευρώ βενζίνη; Πάρε τα ΜΜΜ»

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, στο Κανάλι της Βουλής.

Στη συζήτηση για το κόστος των καυσίμων, ο βουλευτής της ΝΔ χρησιμοποίησε ακόμη και την κίνηση στους δρόμους ως επιχείρημα για την κατάσταση που επικρατεί.

«Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης», ανέφερε, διερωτώμενος εάν υπάρχει στατιστικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει οδηγήσει σε μείωση της κίνησης.

Και όταν η συζήτηση έφτασε στο τι μπορεί να κάνει κάποιος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων, η απάντησή του προκάλεσε αντιδράσεις.

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς ξέρετε. Αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlocaej4wjx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο Σπύρος Κουλκουδίνας επανήλθε, κάνοντας λόγο για «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης» των δηλώσεών του και υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις από το συνολικό πλαίσιο της τοποθέτησής του.

{https://www.facebook.com/Koulkoudinas/posts/pfbid0kYzxYEyxAZ6fhdKrNdt54F6RnNcLbHdvBhGdpaoDp6kBjrXhF4Do4uLuM2zf1Gnwl}

Οι αντιδράσεις στο Χ

Οι δύο δηλώσεις, πάντως, δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους χρήστες των social media. Οι αναφορές σε «κακομοίρηδες» και «νοικοκύρηδες», σε συνδυασμό με την προτροπή για χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε όσους δεν αντέχουν τα 10 ευρώ για βενζίνη, προκάλεσαν σειρά σχολίων στο Χ.

Ενδεικτικά:

{https://x.com/Loustros01/status/2103582345567825930}

{https://x.com/GiaTzoni/status/2103769641927446698}

{https://x.com/FragileAlex/status/2104102523707531744}

{https://x.com/spigaro/status/2103778791357132851}

{https://x.com/dmanos2/status/2103809543000207592}

{https://x.com/hara_tsag/status/2104190142701343148}

{https://x.com/montexios/status/2103836999207596483}

{https://x.com/tzenmar/status/2103827590213521451}

{https://x.com/_entrolllodoxos/status/2104165429581336728}

{https://x.com/_tsouxtra/status/2103757457625321549}

{https://x.com/fW2YPMa6BbSBAI3/status/2103783306630144180}

{https://x.com/67Morgana/status/2103796081712681255}

{https://x.com/GinaTzak/status/2103487811999453650}

{https://x.com/herogrig/status/2104140171793121407}

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{https://x.com/evasidera1/status/2104129057365332431}