Όλο το παρασκήνιο της απόφασης - Την Τρίτη στη Μαδρίτη η βράβευση του Ισπανού πρωθυπουργού από το Δήμαρχο της πρωτεύουσας.

Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026 θα απονείμει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει τη συμβολή του Ισπανού πρωθυπουργού στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε επίσημη επιστολή στον Ισπανό Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας: «Σε μια εποχή κατά την οποία αυτές οι θεμελιώδεις αρχές δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, η ακλόνητη προσήλωσή σας στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπνευσης για όλους όσοι εργάζονται για την υπεράσπιση και την ενίσχυση των δημοκρατικών κοινωνιών».

Ο Πέδρο Σάντσεθ αποδέχθηκε τη βράβευση και ο Δήμαρχος Αθηναίων θα μεταβεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, προκειμένου να του απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026. Η απονομή θα παρουσιαστεί την επόμενη ημέρα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2026.

Η επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ συνδέεται με τη θαρραλέα στάση που έχει κρατήσει σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα. Μεταξύ άλλων, προχώρησε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ισπανία, σταμάτησε τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ και αρνήθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις Ρότα και Μορόν για επιθέσεις στο Ιράν. Παράλληλα, το 2018 άνοιξε τα ισπανικά λιμάνια στο πλοίο Aquarius, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 600 διασωθέντες στη Μεσόγειο, κίνηση για την οποία επαινέθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, η βράβευσή του αναγνωρίζει τη συνέπεια με την οποία υπερασπίζεται τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς αλληλεγγύης.

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Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών απονέμεται από τον Δήμο Αθηναίων σε προσωπικότητες και οργανισμούς που έχουν συμβάλει στην προάσπιση της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Η απονομή του εντάσσεται στο Athens Democracy Forum, μια διεθνή πρωτοβουλία του Democracy & Culture Foundation, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόφι Ανάν και τον Δήμο Αθηναίων, με τη σύμπραξη των The New York Times.

Κάθε χρόνο, το Forum συγκεντρώνει πολιτικούς ηγέτες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να εξετάσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της.

Το 2025, το βραβείο απονεμήθηκε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκιντεόν Λεβί.