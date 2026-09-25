Ολονύχτια προσπάθεια για τον εντοπισμό των 6 αγνοούμενων μετά την έκρηξη στην Πλάκα.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αγωνιώδης επιχείρηση για τον εντοπισμό των έξι αγνοούμενων μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, που είχε ως συνέπεια να γκρεμιστεί κτίριο στην οδό Λυσικράτους, πιθανότατα έπειτα από διαρροή φυσικού αερίου.

Νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν στους έξι τον αριθμό των αγνοούμενων μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 07:30 της Παρασκευής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σε άλλα κτίρια. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου- ένας Βρετανός με κινητικά προβλήματα και μία Ελληνίδα- και τους τέσσερις- τελικά- τουρίστες οι οποίοι έμεναν στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον πρώτο όροφο. Δεν είναι γνωστό πόσοι και ποιοι βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης.

Οι τουρίστες που έμεναν στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι Αμερικανοί και πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Λίγο μετά τις 18:00 έγινε γνωστό πως η Πυροσβεστική εντόπισε μία τσάντα στα συντρίμμια. Αυτή φέρεται να είναι μίας εκ των δύο Αμερικανίδων τουριστριών οι οποίες αγνοούνται και περιείχε προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα μίας 36χρονης.

Οι αρχές έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους έξι αγνοούμενους, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους το πρωί της Παρασκευής, πριν από την έκρηξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Επίσης, συγγενείς τους είπαν στις αρχές ότι είναι απίθανο να είχαν φύγει από το σπίτι. Σε ό,τι αφορά στους τέσσερςι Αμερικανούς, δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση με την οποία είχαν προγραμματίσει να φύγουν από την Αθήνα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

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Έρευνες με θερμικές κάμερες, εκπαιδευμένους σκύλους και προβολείς

Μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, συνεργεία έσπευσαν στο σημείο και διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου, ενώ αμέσως ξεκίνησαν οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Στην οδό Λυσικράτους βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ασθενοφόρα και συνεργεία του δήμου Αθηναίων, τα οποία απομακρύνουν τον μεγάλο όγκο των συντριμμιών.

Στις έρευνες έχουν επιστρατευθεί εκπαιδευμένοι σκύλοι και θερμικές κάμερες, στην προσπάθεια να εντοπιστούν ίχνη ζωής στα χαλάσματα, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Πλέον, στον χώρο έχουν τοποθετηθεί και προβολείς, καθώς θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα οι έρευνες.

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Μαρτυρίες για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη στην Πλάκα είναι να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Mega, υπήρχε οσμή αερίου πριν από την έκρηξη και μέσα σε δευτερόλεπτα όσοι βρίσκονταν εκεί άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης και μετά είδαν το κτίριο να γκρεμίζεται.

Εκτιμάται ότι πιθανόν να υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης αερίου το διαμέρισμα εκείνου του ορόφου ήταν το μοναδικό με νόμιμη εγκατάσταση φυσικού αερίου, που είχε συνδεθεί με την κουζίνα και το τζάκι.

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Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα

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Δούκας: Αγωνία για τις βροχές, δύσκολες ώρες

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα η προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοούμενων στα συντρίμμια. «Δεν υπάρχει νεότερο για τους έξι αγνοούμενους. Είναι δύσκολες οι ώρες, σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος, που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει», περιέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Είναι ώρες αγωνίας, έχουμε άγχος γιατί αύριο θα έχει βροχές, για αυτό φέραμε ειδικά συνεργεία, φώτα, θα είναι εδώ όλο το βράδυ. Είναι μεγάλη η αγωνία, ελπίζουμε», συμπλήρωσε.

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«Σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο διπλανά κτίρια»

Η έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο σε παρακείμενα κτίρια, όσο και σε οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι θα εξεταστεί εάν θα απαιτηθεί η κατεδάφιση των δύο κτιρίων δίπλα σε εκείνο που γκρεμίστηκε εξαιτίας της έκρηξης.

«Είναι τρομακτική, πρωτοφανής η έκρηξη, πάρα πολύ ισχυρή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προκάλεσε έκπληξη ακόμα και σε ειδικούς σε τέτοιες καταστροφές. «Μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη, πολύ μεγάλη διαρροή», συμπλήρωσε.

«Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο διπλανά κτίρια, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δούμε εάν πρέπει να κατεδαφιστούν, έχουν ήδη εκκενωθεί», δήλωσε. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου «είναι επίσης δύσκολη η κατάσταση με 2-3 κτίρια», πρόσθεσε.

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Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ