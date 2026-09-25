Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ στο σημείο επιχειρεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής - Το ωστικό κύμα σάρωσε κτίρια και αυτοκίνητα στην οδό Λυσικράτους

Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς το πρωί στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας, στην Πλάκα. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:25 το πρωί και ήταν τόσο ισχυρή, ώστε προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε γειτονικά διαμερίσματα. Ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Λίγα λεπτά αργότερα, πυκνοί καπνοί και φλόγες άρχισαν να βγαίνουν μέσα από τα συντρίμμια, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

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Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο έχει υποστεί σοβαρότατες καταστροφές και οι σωστικές δυνάμεις πρέπει να επιχειρούν μέσα σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον. Στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα: Κανένα ίχνος των 5 αγνοουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έναν από τους ορόφους διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ το άλλο διαμέρισμα λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου το είχαν νοικιάσει τρεις Αμερικανοί. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς οι έρευνες στα συντρίμμια βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς δεν έχουν δοθεί σημεία ζωής από τους 5 συνολικά ενοίκους του κτιρίου. Η περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση μέσα και γύρω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα κανένα από τα πέντε άτομα δεν έχει δώσει σημεία ζωής και αναζητούνται. Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς απαιτείται η απομάκρυνση μεγάλου όγκου από τα μπάζα προκειμένου οι διασώστες να μπορέσουν να προχωρήσουν βαθύτερα στα σημεία που ερευνούν.

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Πηγή Φωτογραφιών: Παναγιώτης Λάμπρου

Σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που οι συνέπειές της δεν περιορίστηκαν στο κτίριο όπου σημειώθηκε. Σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ σε γειτονικά διαμερίσματα έσπασαν τζάμια και παράθυρα και καταστράφηκαν κουφώματα. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί ζημιές και στο εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, καθώς το ωστικό κύμα προκάλεσε καταστροφές σε χώρους των διαμερισμάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ η εικόνα στην περιοχή θύμιζε σκηνικό μεγάλης καταστροφής.

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Στο μικροσκόπιο η αιτία της έκρηξης

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι τι προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι διαρροή φυσικού αερίου. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της έκρηξης.

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