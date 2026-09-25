Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα μας κάνουν να κολλήσουμε τον Οκτώβριο στο Netflix.

Ο Οκτώβριος έρχεται στο Netflix με πλούσια δώρα για τους συνδρομητές της πλατφόρμας. Αγαπημένες σειρές επιστρέφουν με νέες σεζόν, ενώ ταινίες και ντοκιμαντέρ με διάσημες προσωπικότητες θα μας κάνουν να κολλήσουμε μποστά στην οθόνη μας.



Συγκεκριμένα, ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου κάνει πρεμιέρα με τη νέα φιλόδοξη μίνι σειρά επτά επεισοδίων «Ανατολικά της Εδέμ», που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ, συνεχίζεται με το «The Trap», το νέο ψυχολογικό θρίλερ που θα γίνει το επόμενο binge-watch μας, την τέταρτη σεζόν του «The Diplomat», καθώς και με την επιστροφή του «Λουπέν» για τέταρτη φορά.



Τον Οκτώβριο θα είναι επίσης διαθέσιμη η νέα ταινία του Μπεν Άφλεκ με τίτλο «Animals» και τα ντοκιμαντέρ για τον Μίκαελ Σουμάχερ, τον Μάικ Τάισον και το αξέχαστο «Φιλαράκι» μας, Μάθιου Πέρι.



Όσοι θέλουν να μπουν σε κλίμα Halloween, μπορούν να επιλέξουν έναν... μαραθώνιο τρόμου με τις τρεις ταινίες «Το Κάλεσμα».

Σειρές του Netflix

Ανατολικά της Εδέμ (East of Eden)

01/10/2026



Στις αρχές του 20ού αιώνα, μια αδάμαστα ανεξάρτητη γυναίκα διχάζει δύο αδέλφια, πυροδοτώντας μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο γενιές.

{https://youtu.be/M9NWvGZViCg?si=KqvpavxEgKE-g38j}



Σπάζοντας τον Πάγο: Σεζόν 2 (The Ramparts of Ice: Season 2)

01/10/2026



Η σταδιακή απομάκρυνση του Μίνατο ταράζει την Κογιούκι. Η σχέση της Μίκι και του Γιότα δοκιμάζεται. Θα καταφέρουν οι τέσσερις φίλοι να ξεκαθαρίσουν όσα νιώθουν;

{https://youtu.be/sWvfeHOkAOU?si=eU49NZXctgt2QwDO}



#Love

02/10/2026



Η ιδρύτρια μιας εφαρμογής γνωριμιών κι ο ανταγωνιστής της τεστάρουν τις αντίθετες θεωρίες τους για τον έρωτα σε μια πρόκληση 60 ημερών με στόχο να βρουν το ιδανικό ταίρι.

{https://youtu.be/bsfT35Cu7vI?si=-LJNtp7ZDZ7tNo5C}



Το Χωριό της Αγάπης: Σεζόν 3 (Love Village: Season 3)

06/10/2026



Στους πρόποδες του Όρους Φούτζι, μια νέα ομάδα αξιαγάπητα αδέξιων ενηλίκων γελά, κλαίει, συγκρούεται, τα αποκαλύπτει όλα και αναζητά τον τελευταίο της έρωτα.

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{https://youtu.be/G38v3HiSuQM?si=6Plh5ApT6QNB3Aj8}



Μέσα στον Κύκλο (Inside The Circle)

07/10/2026



Η δολοφονία μιας διάσημης ηθοποιού ανοίγει ένα κουτί της Πανδώρας με μυστικά και κατασκοπεία, απειλώντας να καταστρέψει τέσσερις παιδικούς φίλους που είναι στο επίκεντρο.



Below

08/10/2026



Όταν ένα θαλάσσιο πλάσμα αρχίζει να τρομοκρατεί μια παραθαλάσσια πόλη, ένας ψαράς πρέπει να αγωνιστεί για να προστατεύσει την οικογένεια και την κοινότητά του.

{https://youtu.be/U57CNxSgoss?si=Bbzk_GxF0nJNfRcj}



Is It Cake? Χάλοουιν: Σεζόν 2 (Is It Cake? Halloween: Season 2)

09/10/2026



Έξι ταλαντούχοι ζαχαροπλάστες δοκιμάζουν τις ικανότητές τους, φτιάχνοντας λιχουδιές για το Χάλοουιν που θα ξεγελάσουν τους κριτές και θα τους χαρίσουν το μεγάλο έπαθλο.

{https://youtu.be/36roMx1mfvQ?si=gUqE22yM_ZmyecLN}



Φορτισμένος Έρωτας (Take Charge of My Heart)

09/10/2026



Ένας κληρονόμος με τεχνητή καρδιά γνωρίζει μια γυναίκα που παράγει πραγματικό ρεύμα. Το συμβόλαιό τους μπορεί να ανάψει την μπαταρία του – ή κάτι ανάμεσά τους.

{https://youtu.be/Hotu8dydii4?si=MxgEyVpZGTS3F2Ho}



100 Μέρες Απάτης (100 Days of Deception)

10/10/2026



Μια πορτοφολού που ονειρεύεται την ελευθερία αναλαμβάνει την πιο επικίνδυνη αποστολή: να διεισδύσει στην ιαπωνική αποικιακή κυβέρνηση και να υποκλέψει πολύτιμα μυστικά.



Η Παγίδα (The Trap)

13/10/2026



Η Λίζα Κόνραντ δεν έχει βγει από το σπίτι της εδώ και 10 χρόνια, μετά τον φόνο της αδελφής της. Όταν βλέπει τον πιθανό δολοφόνο στην τηλεόραση, καταστρώνει ένα σχέδιο.



{https://youtu.be/SmaC-w7x63c?si=45sly3eY-u6VvQEa}



Love Is Blind: S11: Boston: Batch 1 (Love Is Blind: S11: Boston)

14/10/2026



Ελεύθεροι και ελεύθερες από τη Βοστώνη μπαίνουν στις κάψουλες για να βρουν την αδελφή ψυχή τους και να αρραβωνιαστούν χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλον. Θα φτάσουν άραγε μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας ή η εξωτερική εμφάνιση θα σταθεί εμπόδιο στην αγάπη;



Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 4 (The Diplomat: Season 4)

15/10/2026



Καθώς η Κέιτ παλεύει να σώσει τον γάμο της που καταρρέει, μια σοκαριστική επίθεση και μια απερίσκεπτη συγκάλυψη απειλούν να διαλύσουν την εύθραυστη συμμαχία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου για την οποία είχε μεσολαβήσει.

{https://youtu.be/for_t1ySDvk?si=mBLnaVLf2dT3GGHZ}



Οργανωμένες Δουλειές (Money Trap: The Karun Treasure)

16/10/2026



Αφού πέσει πάνω σε έναν μυθικό χάρτη, ένας θρυλικός απατεώνας αποφασίζει να στήσει μια τελευταία κομπίνα προτού αποσυρθεί οριστικά.

{https://youtu.be/bCxYPFYb_zU?si=5G3yGPiBa9TnD_MG}



Cyberpunk: Edgerunners 2

20/10/2026



Νέα ομάδα. Η ίδια κόλαση. Μια νέα ομάδα μισθοφόρων βγαίνει στους δρόμους του Νάιτ Σίτι στην αυτοτελή ιστορία 10 επεισοδίων που εκτυλίσσεται στον κόσμο του Cyberpunk 2077.

{https://youtu.be/SyeHKMfswHk?si=_XdOUvmAXoZXI_YX}



Κανείς Δεν το Θέλει: Σεζόν 3 (Nobody Wants This: Season 3)

22/10/2026



Η Τζοάν και ο Νόα κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους εν μέσω οικογενειακών εντάσεων, παρεμβάσεων και μιας ριψοκίνδυνης απόφασης.

{https://youtu.be/XETbiJM2LZ0?si=jT_ezpN63ewHI_RT}



Μήπως Με Ανέφερε Κανείς; (Did Someone Happen to Mention Me?)

22/10/2026

Ο Κεν ήταν κάποτε ο πιο διάσημος ηθοποιός της Ιαπωνίας, ώσπου ξαφνικά όλοι τον ξεχνούν. Διψώντας για αναγνώριση, προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή σε αυτήν την κωμωδία.

{https://youtu.be/MxQQ1S0N_wE?si=qZeZ3MlQYp8xxPuN}



Ο Ευγενής της Ισπανίας (Fading Grandeur)

23/10/2026



Θέλοντας απεγνωσμένα να πουλήσει το ετοιμόρροπο αρχοντικό του, ένας ξεπεσμένος μαρκήσιος προσπαθεί να κλείσει συμφωνία με μια γοητευτική και μυστηριώδη εκατομμυριούχο.



Λουπέν: Μέρος 4 (Lupin: Part 4)

23/10/2026



Μετά από τέσσερα χρόνια φυλακή, ο Ασάν ετοιμάζεται για μια νέα ζωή με την οικογένειά του, ώσπου ένας μιμητής τον αναγκάζει να επιστρέψει στα κόλπα του Λουπέν.

{https://youtu.be/Vr4zLkYblMA?si=FOclWhBAZEbdRt_M}



Καναδυό Ψέματα (A Couple of Lies)

30/10/2026



Μια φαινομενικά ειδυλλιακή ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ Σικελίας και Στοκχόλμης παίρνει σκοτεινή τροπή, καθώς δύο εύπορα ζευγάρια φτάνουν στα άκρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους – και τα μυστικά τους.

Akka: Season 1

30/09/2026

Αστυνομικό θρίλερ ινδικής παραγωγής. Τοποθετημένο στη δεκαετία του 1980 σε μια μητριαρχική κοινωνία της φανταστικής πόλης Περνουρού, στη Νότια Ινδία, οι γυναίκες κυριαρχούν και η εξουσία έχει ένα νέο όνομα — Άκκα! Η Άκκα είναι η ιστορία των βασιλισσών των γκάνγκστερ που η μητριαρχική τους εξουσία αμφισβητείται όταν ένας ξένος φέρνει μια αόρατη απειλή, οδηγώντας την πανίσχυρη αδελφότητα σε μια καταιγίδα χάους, βίας και επιβίωσης.

Πώς να Καταστρέψετε το Ντιβάλι (How to Ruin Diwali: Meet the Parents)

30/10/2026



Ένας κρυφός αρραβώνας φέρνει κάτω από την ίδια στέγη μια περήφανη οικογένεια Ζουλού και μια οικογένεια Ινδών με παράδοση στην ιατρική, καθώς μυστικά και αντικρουόμενα έθιμα απειλούν να χαλάσουν τον εορτασμό του Ντιβάλι.



Το Χάρισμα της Απάτης (The Gift of Deceit)

Coming Soon



Μια ληστεία έργων τέχνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων φέρνει στο φως επικίνδυνα μυστικά, καθώς μια χειριστική μητέρα, η κόρη της και ένας έμπειρος απατεώνας έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους.

Ταινίες του Netflix

Τρελά Πλούσιοι, Απίστευτα Άφραγκοι (Crazy Rich, Incredibly Broke)

01/10/2026



Όταν η σνομπ και πάμπλουτη οικογένεια Αλ Νταχάμπι ανακαλύπτει ότι δεν είναι τόσο πλούσια όσο νόμιζε, αναγκάζεται να προσποιείται ότι έχει λεφτά για να επιβιώσει.

{https://youtu.be/oDBUdMDfq30?si=vndF_6DAIMsbaaD7}



Ευκαιρία Ζωής (Doing Life)

02/10/2026



Μια μονογονέας και ένας κρατούμενος δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό μέσα από συγκινητικές επιστολές, ανοίγοντας τον δρόμο στη λύτρωση, την ελπίδα και την αγάπη.



Λιγότερο Ξένος (Less of a Stranger)

07/10/2026



Ως φρόντμαν του πολωνικού ροκ συγκροτήματος Lady Pank, ο Γιαν Μπορισέβιτς διαμόρφωσε μια γενιά με τη μουσική του, ενώ οι οικογενειακές τραγωδίες διαμόρφωσαν τον ίδιο.

{https://youtu.be/jx0RiYbSuuc?si=GxIoskWw-jaejrDY}



Animals

09/10/2026



Όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής, ένας υποψήφιος δήμαρχος του L.A. κι η γυναίκα του αγωνίζονται να βρουν τα λύτρα και κάνουν επιλογές που απειλούν τον κόσμο τους.

{https://youtu.be/mlBfQJ8oxB0?si=vJpkseocsz2qKoPp}



Η Θύελλα (The Storm)

15/10/2026



Μια καταιγίδα παγιδεύει παλιούς συμφοιτητές σε πολυτελή ξενώνα και το κοσμικό πάρτι γενεθλίων τους μετατρέπεται σε θύελλα προδοσίας, μνησικακίας και ανεξέλεγκτου χάους.

{https://youtu.be/Zfb-62tjT_Y?si=AXR19mz5SK4IykiA}



Ψυχοθεραπεία όπως Πρέπει (Therapy Done Right)

16/10/2026



Ένας ψυχαναλυτής που έχει χάσει την πίστη του στην παραδοσιακή ψυχανάλυση βοηθά με κάθε μέσο έναν μπλοκαρισμένο μυθιστοριογράφο σε αυτήν την αργεντίνικη μαύρη κωμωδία.



Αντιμέτωποι με τον Τυφώνα Ότις (Surviving Hurricane Otis)

23/10/2026



Ο Γουίρπουλ και ο ετεροθαλής αδελφός του παλεύουν να επιβιώσουν από τον τυφώνα Ότις στο Ακαπούλκο, όπου η αδελφική τους σχέση και το θάρρος τους μετατρέπουν τις αντιξοότητες σε ελπίδα.



Εσύ, Εγώ, Εμείς (You, Me, Us)

29/10/2026



Όταν μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα και ένας άντρας που θέλει οικογένεια κάνουν αίτηση για υιοθεσία, οι αντιθέσεις τους βάζουν τον έρωτά τους σε δοκιμασία.



Σε Τροχιά Σύγκρουσης (Collision Course)

30/10/2026



Ισπανία, 2013. Μετά τη ληστεία μιας τράπεζας, ένα τροχαίο κατά τη διαφυγή αποκαλύπτει την κρυφή πλευρά κάθε ληστή, φέρνοντας στο φως προδοσίες και ψέματα που είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από τη διάπραξή της.



Το Δώρο Γενεθλίων (The Birthday Gift)

30/10/2026



Ένα άψογα οργανωμένο παιδικό πάρτι γενεθλίων εκτροχιάζεται όταν ένα παιχνίδι-όπλο πυροδοτεί έντονες αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις απόψεων και ξεκαρδιστικό χάος.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σουμάχερ ’94: Η Γέννηση ενός Θρύλου (Schumacher ’94 — The Birth of a Legend)

02/10/2026



Ζήστε την πρώτη κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος από τον Μίκαελ Σουμάχερ μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό από τη σεζόν της Formula 1 το 1994.

{https://youtu.be/7fDrlNje1iU?si=q5RF20Ko2o9apYMV}



Ποιος Είναι ο Μάρτιν Μαλ; (Who Is Martin Mull?)

07/10/2026



Ήταν ένας κορυφαίος κωμικός — κι όμως, αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο του. Ανακαλύψτε το καλλιτεχνικό πάθος της ζωής του Μάρτιν Μαλ σ' ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο σταρ.

{https://youtu.be/rb36KAQXIqw?si=FM7E8osyVo0OP3kN}



Τάισον (TYSON)

13/10/2026



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων εξερευνά την πολυτάραχη ζωή του Μάικ Τάισον, μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλητισμού.

{https://youtu.be/o1S5LsYhfEg?si=Py17Cb_m_WfZiLxT}

Νορμ: Η Ιστορία του Νορμ Μακντόναλντ (Norm: The Tale of Norm Macdonald)

16/10/2026



Απολαύστε ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του μάστορα του ανέκφραστου χιούμορ, Νορμ ΜακΝτόναλντ, που ήταν ασυμβίβαστες αλλά γεμάτες αντιφάσεις.

{https://youtu.be/dIBNCBAzBos?si=-_z3tLFCmV8VkuER}



Παραλυμένη από την Ελπίδα: Η Ιστορία της Μαρίας Μπάμφορντ (Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story)

23/10/2026



Παντρεύοντας την κωμωδία με την προσωπική κρίση, η κωμικός Μαρία Μπάμφορντ μετατρέπει την πορεία της με την ψυχική υγεία σε υλικό που χαρίζει τόσο γέλιο όσο και έμπνευση.



Αυτό με τον Μάθιου Πέρι (The One About Matthew Perry)

27/10/2026



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ καταγράφει την επιτυχία στο Χόλιγουντ, τη μάχη με τον εθισμό και τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου πρωταγωνιστή της σειράς τα Φιλαράκια, μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων του στενού του κύκλου.

Netflix Live Events

WWE Money in the Bank: Season 17: 2026 (Beat Luke Littler)

11/10/2026



Οι Superstars ανεβαίνουν τη σκάλα που οδηγεί στη δόξα του WWE για το πολυπόθητο συμβόλαιο Money in the Bank και μια ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν παγκόσμιο τίτλο.



Six Kings Slam: Σεζόν 2 (Six Kings Slam: Season 2)

21/10/2026



Έξι βασιλιάδες. Ένα στέμμα. Οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου αγωνίζονται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε μια λαμπερή επίδειξη αστέρων που θα απολαύσετε ζωντανά.



Νικήστε τον Λουκ Λίτλερ (Beat Luke Littler)

30/10/2026

Netflix Comedy Special

Mojo Brookzz: I Know You Lying

06/10/2026



Ο Mojo Brookzz τα βάζει με ιδιόρρυθμους συντρόφους, την τρελή κουλτούρα του BBL και το μεγάλο δώρο της ανιψιάς του για το κάμινγκ άουτ της, στο πρώτο του σόου στο Netflix.

Netflix K&F Series

Ακαδημία Μονόκερων: Τα Μυστικά Αποκαλύπτονται: Κεφάλαιο 2 (Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 2)

08/10/2026



Όταν παράξενα γεγονότα απειλούν την Ακαδημία Μονόκερων, τα Ζαφείρια βρίσκουν απρόσμενους συμμάχους για να ξεσκεπάσουν τα μυστικά ενός μαγευτικού θρύλου.

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01/10/2026



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Μπαμπάδες Νταντάδες Daddy Day Care

Midnight Girls

02/10/2026



Το Θαύμα στο Κελί 7 Miracle in Cell No. 7

Το Φαινόμενο της Πεταλούδας The Butterfly Effect

Νοσφεράτου Nosferatu

04/10/2026



Η Εποχή των Παγετώνων Ice Age

06/10/2026



My Hero Academia: Vigilantes: Season 1

My Hero Academia: Vigilantes: Season 2

07/10/2026



Αξέχαστη Unforgettable: Season 1

08/10/2026



Μη Σβήσεις το Φως Lights Out

Το Αστέρι του Βορρά The Golden Compass

Epic - First Semester

09/10/2026



Κραυγή Αγωνίας Scream

12/10/2026



Fire Spike: Season 1

15/10/2026



Shazam!

Το Αυτό It

Δόκτωρ Ύπνος από τον Στίβεν Κινγκ Doctor Sleep

16/10/2026



Κάτω ο Έρωτας Down with Love

Ένα Ήσυχο Μέρος A Quiet Place

17/10/2026



Ouija: Πίνακας Πνευμάτων Ouija

21/10/2026



The Paradise

23/10/2026



Σταρ Τρεκ Star Trek

28/10/2026



Το Κάλεσμα The Conjuring

Το Κάλεσμα 2 The Conjuring 2

Το Κάλεσμα 3: Ο Διάβολος με Έβαλε να το Κάνω The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Annabelle