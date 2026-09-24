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Μεγάλο τυχερό ανέδειξε η κλήρωση 3123 του Τζόκερ.

Η αποψινή (24/9) κλήρωση του Τζόκερ ανέδειξε έναν μεγάλο τυχερό, ο οποίος κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3123, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ήταν 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ το 9.

Ένας τυχερός κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ, με 5+1 σωστές προβλέψεις. Επίσης, έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Υπενθυμίζεται ότι στην κλήρωση της 20ης Σεπτεμβρίου, ένας υπερτυχερός κέρδισε το mega τζακ ποτ των 9.693.319,54 ευρώ. Ακολούθησε η κλήρωση της περασμένης Τρίτης (22/9), στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ και σήμερα (24/9) ένα τυχερό δελτίο κέρδισε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3123

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Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=8QVp5tA2u-Q}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: